Un nou centru pentru vârstnici, la Miroslava

* între un proiect „finalizat la termen” și un serviciu social care chiar schimbă vieți, diferența o face aproape întotdeauna resursa umană, continuitatea finanțării și accesul real al beneficiarilor

La Valea Ursului, comuna Miroslava, a fost inaugurat oficial un Centru de zi pentru asistență și recuperare destinat persoanelor vârstnice - un proiect de peste 7,2 milioane de lei, finanțat integral prin PNRR, care promite servicii integrate „la standarde înalte” pentru 75 de beneficiari.

Clădirea, ridicată în mai puțin de un an, vine cu dotări extinse: săli de recuperare, fizioterapie, kinetoterapie, cabinet medical, spații de socializare și chiar servicii de consiliere juridică. În teorie, este o infrastructură socială completă, gândită să acopere de la nevoile de bază până la recuperarea medicală a vârstnicilor vulnerabili.

În practică însă, miza reală va fi modul în care acest tip de centru va funcționa zi de zi - dincolo de tăieri de panglici și rapoarte de implementare. Pentru că între un proiect „finalizat la termen” și un serviciu social care chiar schimbă vieți, diferența o face aproape întotdeauna resursa umană, continuitatea finanțării și accesul real al beneficiarilor.

Autoritățile locale vorbesc despre prevenirea izolării sociale, despre sprijin pentru persoanele singure și despre recuperare medicală integrată. Sunt obiective ambițioase, dar și greu de susținut pe termen lung fără o rețea solidă de specialiști și fără o logistică permanentă.

Centrul este acum funcțional, spun reprezentanții primăriei, însă rămâne de văzut dacă spațiul acesta va deveni un loc viu, în care vârstnicii chiar primesc îngrijire și atenție, sau va rămâne încă un proiect impecabil pe hârtie și în fotografiile de inaugurare. Carmen DEACONU