Ultima zi a Școlii de Vară a Micilor Jurnaliști a venit cu surprize mari și cu o călătorie printr-un Iași pe care copiii nu îl mai văzuseră până acum.

Prima oprire a fost la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, unde micii vizitatori au descoperit nu doar istoria uneia dintre cele mai importante clădiri culturale ale orașului, ci și o perspectivă cu totul specială asupra Iașului.

Iașul, privit din cupola Bibliotecii Centrale Universitare

Urcarea în cupola bibliotecii a fost una dintre marile aventuri ale zilei. De sus, orașul s-a deschis în fața copiilor cu acoperișuri, clădiri istorice, străzi și turle care spun fiecare câte o poveste.

Vizita a continuat cu informații despre grifonii care străjuiesc clădirea și despre celelalte creaturi mitologice ascunse în arhitectura și decorațiunile sale. Copiii au privit, au întrebat și au încercat să descifreze simbolurile unui patrimoniu pe lângă care, de multe ori, trecem fără să îl observăm.

Pentru unii dintre participanți, aceasta a fost prima vizită într-o bibliotecă monumentală și prima ocazie de a vedea Iașul de la o asemenea înălțime.

Bătăi cu perne și baluri la Casa Vasile Pogor

A doua oprire a zilei a fost la Casa Vasile Pogor, locul în care istoria Junimii nu se învață dintr-o listă de date, ci din întâmplări, personaje și detalii savuroase.

Micii jurnaliști au aflat că bătăile cu perne nu sunt deloc o invenție a generațiilor moderne. Ele erau cunoscute și în vremea lui Vasile Pogor, într-o casă în care seriozitatea discuțiilor culturale putea fi urmată de momente neașteptat de vesele.

Copiii au descoperit și că participarea la balul junimiștilor era considerată un privilegiu. Nu oricine putea intra în cercul celor care animau viața culturală a Iașului.

Printre cele mai amuzante povești s-a numărat cea a „caracudei”. Așa erau numiți ieșenii care apăreau spre finalul întâlnirilor Junimii, atrași mai ales de gustările pregătite pentru participanți.

Primele interviuri, primele dezbateri și mai mult curaj

Pentru micii jurnaliști, această săptămână nu a însemnat doar vizite și informații noi. Pentru unii copii a adus primele întâlniri cu un muzeu, primele interviuri și primele exerciții de vorbire în fața celorlalți.

Au învățat să formuleze întrebări, să asculte răspunsurile, să își susțină o idee și să privească orașul cu atenția unui reporter. Au înțeles că o poveste bună poate fi găsită într-o clădire, într-un obiect vechi, într-o legendă sau într-un detaliu aparent neînsemnat.

Școala de Vară a Micilor Jurnaliști s-a încheiat, dar experiențele trăite împreună vor rămâne mult timp în memoria copiilor.

A fost o săptămână care le-a întărit trei dintre cele mai importante instrumente ale unui tânăr jurnalist: Curajul, Creativitatea și Vocea. Maura ANGHEL