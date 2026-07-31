Bicicliștii din Iași se reunesc astăzi, 31 iulie 2026, pentru o ediție cu o puternică încărcătură comemorativă a Masei Critice. Plimbarea-protest începe la ora 18:00, de la stația de reparat biciclete din Podu Roș, aflată în Parcul Regina Maria.

Evenimentul este dedicat biciclistului în vârstă de 55 de ani care a murit în urma accidentului rutier produs în noaptea de 6 spre 7 iulie, pe bulevardul Dimitrie Cantemir. Potrivit primelor informații, bărbatul circula cu o bicicletă electrică și a fost acroșat de un autoturism.

Organizatorii îi comemorează, în același timp, pe toți oamenii care și-au pierdut viața sau au fost răniți în urma violenței din trafic.

Bicicliștii vor opri la Podul Cantemir

Traseul ediției din această lună va include un popas în zona Podului Cantemir, unde participanții vor păstra un moment de reculegere. Bicicliștii sunt încurajați să aducă o floare, o lumânare sau un alt simbol al solidarității.

„Alegerea de a merge cu bicicleta nu ar trebui să ne pună viața în pericol”, este mesajul transmis de organizatori înaintea plecării.

Plimbare-protest pentru un Iași mai sigur

Participanții își propun să pedaleze într-un ritm relaxat, respectând regulile de circulație și având grijă unii de ceilalți. Evenimentul nu este o competiție sportivă, ci o acțiune publică prin care comunitatea bicicliștilor cere mai multă siguranță și respect în trafic.

Startul este programat la ora 18:00, iar deplasarea va dura aproximativ o oră și jumătate. Locul de întâlnire este stația de reparat biciclete din Podu Roș, în Parcul Regina Maria.

Cei care nu ajung la punctul de plecare se pot alătura grupului pe parcurs. Poziția participanților poate fi urmărită în timp real prin aplicația Critical Maps.

Masa Critică este organizată lunar la Iași și urmărește să facă vizibilă prezența bicicliștilor pe străzile orașului. Ediția din 31 iulie nu este însă doar o plimbare de vară, ci și un apel public: deplasarea cu bicicleta nu trebuie să devină un risc mortal. Clara DIMA