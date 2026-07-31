Brașovul este marele câștigător al anului 2026

Iașul rămâne unul dintre marile orașe universitare ale României, dar nu reușește să devină prima alegere a tinerilor. Bucureștiul conduce clasamentul din 2026, iar Cluj-Napoca, liderul ediției anterioare, coboară pe locul al treilea.

Iașul pierde confruntarea pentru atragerea tinerilor care vor să înceapă o viață într-un alt oraș. Potrivit Indexului de Atractivitate Urbană 2026, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, Bucureștiul este prima opțiune a românilor cu vârste între 18 și 25 de ani.

Iașul se clasează pe locul al doilea, iar Cluj-Napoca ocupă poziția a treia. Clasamentul este foarte strâns, însă schimbarea de lider este importantă: Bucureștiul detronează Clujul, orașul aflat pe primul loc la ediția din 2024.

Rezultatele arată că forța universitară a Iașului și numărul mare de tineri care vin anual la studii nu sunt suficiente pentru a transforma orașul în prima opțiune națională de relocare.

Iașul este abia pe locul șapte în clasamentul general

În topul general al orașelor în care românii și-ar dori să locuiască, Iașul ocupă poziția a șaptea. Primele locuri sunt ocupate de Brașov, Cluj-Napoca și Constanța, urmate de Timișoara, Sibiu și Oradea. După Iași se află Bucureștiul, Alba Iulia și Arad.

Iașul nu înregistrează însă o prăbușire față de ediția precedentă. În 2024, orașul se afla pe locul opt în clasamentul general, după București. În 2026 urcă o poziție și trece înaintea Capitalei, dar rămâne în afara primelor șase locuri.

Cifrele indică, mai degrabă, dificultatea Iașului de a trece de la statutul de mare centru regional la cel de destinație preferată la nivel național.

Iașul rămâne prima alegere a moldovenilor

Orașul își păstrează cea mai puternică poziție în propria regiune. Pentru respondenții din Moldova, Iașul este prima opțiune de mutare, urmat de Brașov și Constanța.

În celelalte regiuni istorice, preferințele se îndreaptă spre alte centre. Transilvănenii aleg Cluj-Napoca, locuitorii din Banat, Crișana și Maramureș preferă Timișoara, iar cei din sudul Munteniei indică Brașovul. Tot Brașovul este prima alegere a bucureștenilor care ar pleca din Capitală.

Datele sugerează că Iașul continuă să funcționeze ca principalul magnet urban al Moldovei, dar are o putere mai redusă de atracție în vestul, centrul și sudul țării.

Brașovul este marele câștigător al anului 2026

Brașovul rămâne orașul-consens al României. Este preferat atât de familii, cât și de persoanele fără copii, de respondenții din mediul urban și rural și de oameni cu niveluri diferite de venit.

Pentru persoanele cu venituri ridicate, clasamentul este condus de Brașov, urmat de Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea. Iașul nu intră în primele cinci poziții ale acestei categorii.

Bucureștiul este prima alegere a antreprenorilor, în timp ce Cluj-Napoca ocupă primul loc în preferințele persoanelor singure cu vârsta sub 40 de ani.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.200 de respondenți, reprezentativ la nivel național, și analizează intenția de mutare și percepția publicului asupra calității vieții în cele 41 de municipii reședință de județ. Maura ANGHEL