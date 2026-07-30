Lucrări de peste 92 de milioane de lei în școli și grădinițe

Iașul pregătește una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani în infrastructura educațională. Cu o finanțare europeană de peste 92 de milioane de lei, municipalitatea intră într-o nouă etapă de modernizare a școlilor, dezvoltare a infrastructurii sportive și extindere a educației timpurii, prin proiecte care vor schimba radical condițiile în care învață mii de copii.

Primăria Municipiului Iași pregătește lansarea licitațiilor pentru executarea lucrărilor din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale din Municipiul Iași”, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Valoarea totală a investiției ajunge la 92,11 milioane de lei, în timp ce lucrările propriu-zise vor fi contractate prin cinci loturi distincte, în valoare de peste 70,3 milioane de lei.

Investiții record la Școala „Nicolae Iorga”,

Cea mai mare investiție este destinată extinderii Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”, unde vor fi alocate peste 28 de milioane de lei pentru realizarea unor spații moderne de învățământ, capabile să răspundă cererii tot mai mari din zonă.

O investiție de peste 23 de milioane de lei va transforma complet terenul de pe Șoseaua Voinești, unde va fi construită o creșă nouă, după demolarea clădirilor existente. Proiectul reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri dedicate educației timpurii din municipiu și vine într-un context în care locurile din creșele ieșene sunt insuficiente raportat la cerere.

În același timp, Școala Gimnazială „Veronica Micle” va beneficia de o extindere evaluată la peste 15 milioane de lei, iar elevii Școlii „Gheorghe I. Brătianu” și ai Școlii „Otilia Cazimir” vor avea, în sfârșit, săli de sport moderne, investițiile dedicate infrastructurii sportive depășind împreună 25 de milioane de lei.

Infrastructură pentru performanța școlară

Prin aceste proiecte, administrația locală urmărește reducerea supraaglomerării din unitățile de învățământ, crearea unor spații educaționale adaptate standardelor europene și dezvoltarea unei infrastructuri care să susțină atât performanța școlară, cât și activitatea sportivă.

Investiția de peste 92 de milioane de lei confirmă faptul că fondurile europene continuă să reprezinte principalul motor al modernizării Iașului. Dacă toate procedurile de licitație se vor desfășura conform calendarului, în următorii ani mii de elevi și preșcolari vor beneficia de școli extinse, săli de sport noi și o creșă construită la cele mai noi standarde, într-unul dintre cele mai consistente programe de dezvoltare a infrastructurii educaționale din municipiu. Carmen DEACONU