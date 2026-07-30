* vineri, 31 iulie, peste casele credincioșilor se va așterne o vreme a liniștii * timp de două săptămâni, până pe 14 august, mesele devin mai simple, rugăciunile mai dese, iar postul Sfintei Marii va fi trăit nu doar ca renunțare la anumite alimente, ci ca încercare de curățire sufletească

În multe case, ziua de astăzi va începe altfel. Fără carne, lapte, ouă sau brânzeturi, dar și cu dorința de a lăsa deoparte graba, supărările și vorbele grele. Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe 31 iulie și se încheie pe 14 august, în ajunul uneia dintre cele mai iubite sărbători ale verii, Sfânta Maria Mare. Anul acesta, postul începe cu o zi mai devreme decât în mod obișnuit. De regulă, lăsatul secului are loc pe 31 iulie, iar postul începe la 1 august. Pentru că 31 iulie cade într-o zi de vineri, zi care este oricum una de post, lăsatul secului este mutat joi, 30 iulie.

Urmează două săptămâni în care credincioșii sunt chemați la mai multă cumpătare, la rugăciune și la o atenție mai mare față de cei din jur.

Mai mult decât o schimbare în farfurie

Postul Sfintei Marii este considerat mai aspru decât Postul Crăciunului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, dar mai ușor decât Postul Mare.

Rânduiala bisericească prevede ca lunea, miercurea și vinerea să se ajuneze până în jurul orei 15:00, după care se consumă hrană uscată. Marțea și joia sunt recomandate mâncărurile fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica este dezlegare la untdelemn și vin.

Dincolo de aceste reguli, postul nu este însă o simplă listă de alimente permise și interzise. El înseamnă și renunțarea la excese, la conflicte, la judecarea celorlalți și la tot ceea ce tulbură liniștea interioară.

Pentru mulți credincioși, aceste două săptămâni devin un prilej de împăcare, de apropiere de familie și de întoarcere spre lucrurile pe care, în ritmul obișnuit al vieții, le lasă adesea pe mai târziu.

O singură zi cu dezlegare la pește

În tot Postul Adormirii Maicii Domnului există o singură zi cu dezlegare la pește: 6 august, când Biserica sărbătorește Schimbarea la Față a Domnului.

În această zi sunt permise peștele, untdelemnul și vinul. După sărbătoare, postul continuă până pe 14 august inclusiv.

Pentru persoanele bolnave, pentru copii, vârstnici, femei însărcinate sau pentru cei care urmează tratamente, regulile alimentare trebuie adaptate cu discernământ, după sfatul medicului și al duhovnicului.

Paraclisul Maicii Domnului, rugăciunea serilor de august

În biserici și mănăstiri, serile de început de august au o atmosferă aparte. Se citește Paraclisul Maicii Domnului, iar vocile credincioșilor se adună în rugăciune pentru sănătate, liniște și ajutor.

Postul a fost instituit în cinstea Maicii Domnului și amintește de smerenia, curăția și rugăciunea ei. Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe, să se spovedească, să facă milostenie și să se apropie cu mai multă grijă de oamenii care au nevoie de sprijin.

O masă mai simplă, o rugăciune spusă seara, o vizită făcută unui om singur sau o împăcare amânată prea mult pot deveni, în aceste zile, parte din sensul adevărat al postului.

O rânduială păstrată de aproape nouă secole

În primele secole creștine, Postul Adormirii Maicii Domnului nu avea aceeași durată peste tot. În Antiohia se postea o singură zi, la Constantinopol patru zile, iar la Ierusalim opt zile.

Rânduiala a fost stabilită unitar în anul 1166, la Sinodul de la Constantinopol, sub conducerea Patriarhului Luca Chrisoberg. De atunci, postul a fost așezat între 1 și 14 august, cu excepțiile prevăzute atunci când ziua de 31 iulie cade miercurea sau vinerea.

Maura ANGHEL



