* de șase ani, Școala de Vară a Departamentului „Pro Vita” le oferă bursierilor din județele Iași, Neamț și Botoșani mai mult decât câteva zile de vacanță * le dăruiete întâlniri care îi schimbă, prietenii, experiențe noi și sentimentul că, dincolo de greutățile de acasă, există oameni care cred în ei

Uneori, o săptămână poate cuprinde o lume întreagă. Poate avea gustul unei dimineți în care nu te grăbește nimeni, emoția unei excursii într-un loc pe care nu l-ai mai văzut, glasuri în jurul unui foc de tabără și întrebări la care începi, pentru prima dată, să cauți răspunsuri adevărate.

Pentru bursierii Departamentului „Pro Vita” din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor este o asemenea săptămână.

Programul de burse se desfășoară de zece ani și oferă sprijin pentru elevi și studenți din parohiile Arhiepiscopiei Iașilor, din județele Iași, Neamț și Botoșani. Sunt copii și tineri cu rezultate foarte bune la învățătură, crescuți adesea în familii pentru care fiecare cheltuială trebuie atent cumpănită. Au însă dorințe mari, putere de muncă și, poate cel mai important, oameni buni alături, gata să îi ajute să nu renunțe.

Timp de o săptămână, programul îi poartă de la ateliere și sesiuni de formare la excursii, jocuri, întâlniri și seri petrecute împreună. Dincolo de activitățile trecute în program, rămân însă lucrurile care nu se pot măsura: o prietenie începută la masă, o încurajare primită la momentul potrivit, bucuria de a fi ascultat și curajul de a spune cu voce tare: „Asta vreau să devin”.

Cine sunt eu și ce pot oferi lumii?

La Atelierul de comunicare dedicat grupei de vârstă 14–22 de ani au participat liceeni din cele trei județe și studenți aflați deja la începutul drumului profesional. Au vorbit despre branding personal, dar nu despre imaginea construită pentru a-i impresiona pe ceilalți. Au vorbit despre acea formă sinceră de cunoaștere de sine care te ajută să înțelegi ce știi să faci, ce te diferențiază și ce valoare poți aduce în viețile oamenilor. La început, unii și-au căutat cuvintele. Nu este ușor să vorbești despre tine fără să te ascunzi în spatele unor formule precum „sunt ambițios” sau „îmi place să ajut”. Treptat, răspunsurile au devenit mai clare, iar visele au început să capete nume.

Nicolae tocmai a fost admis la Facultatea de Medicină din Iași. În spatele reușitei sale stau ani de muncă, emoții și oameni care l-au sprijinit. El își dorește ca, într-o zi, „să întorc binele primit și să-i ajut pe ceilalți așa cum am fost și eu ajutat”.

Nu vorbește despre medicină ca despre un titlu sau o poziție socială, ci ca despre o formă de recunoștință. Despre posibilitatea de a fi, la rândul său, omul de care cineva va avea nevoie într-un moment greu.

Iustina a venit din județul Neamț și știe deja că își dorește un drum în industria ospitalității. Nu vrea doar să lucreze în HoReCa. Vrea să devină unul dintre cei mai buni operatori din domeniu, să învețe, să organizeze și să transforme fiecare întâlnire cu un client într-o experiență frumoasă.

Paul a venit din Dorohoi și iubește fotbalul. Când vorbește despre el, glasul i se schimbă și cuvintele vin mai repede. În spatele pasiunii se află disciplina, spiritul de echipă și acea încăpățânare bună care îi face pe oameni să se ridice după fiecare înfrângere.

Ștefan a fost admis la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Alexandra își dorește să devină cadru didactic și a fost admisă la Colegiul Pedagogic din Iași. În timpul atelierului, a înțeles cât de mult contează să poți spune limpede cine ești, ce îți dorești și de ce ai ales un anumit drum. „Mi-ar fi prins bine un astfel de atelier înainte de admitere. Am dat interviul și a fost bine, dar acum am claritatea necesară de care aș fi avut nevoie atunci”, a mărturisit adolescenta.

Uneori, tinerii nu au nevoie ca cineva să le spună ce să devină. Au nevoie doar de întrebările potrivite, de răgazul de a se asculta și de un om care să le arate că răspunsurile lor merită rostite.

De zece ani, Școala de Vară construiește această lume discret, întâlnire cu întâlnire și generație după generație. Nu promite drumuri fără obstacole. Le arată însă tinerilor că obstacolele pot fi trecute și că visele mari nu sunt rezervate celor care au avut totul de la început.

Uneori, începutul poate fi o bursă. Alteori, un atelier, o excursie sau o seară lângă foc.

Maura ANGHEL