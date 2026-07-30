Primăria Iași schimbă tarifele la termoficare. Costul real al gigacaloriei urcă la 684 de lei/MWh

* prețul energiei termice livrate prin rețeaua de distribuție, de 684,07 lei/MWh, fără TVA, include costurile de producere, transport, distribuție și furnizare și reprezintă costul real al serviciului * pentru consumatorii casnici, municipalitatea propune menținerea prețului local la 281,46 lei/MWh * diferența dintre costul real și suma achitată de populație este de 402,61 lei/MWh și va fi suportată integral din bugetul municipiului Iași

Primăria Iași pregătește aprobarea noilor prețuri și tarife pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în baza unei decizii a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Deși costul real al energiei termice crește semnificativ, municipalitatea propune menținerea unui preț subvenționat pentru populație, diferența urmând să fie acoperită din bugetul local.

Măsura vizează cele peste 22.400 de apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare din Iași, dar și sute de instituții publice, școli, universități, spitale și agenți economici.

Potrivit documentației care va fi supusă aprobării Consiliului Local, vineri, ANRE a avizat noile tarife pentru toate componentele sistemului de termoficare.

Astfel, prețul energiei termice livrate prin rețeaua de distribuție ajunge la 684,07 lei/MWh, fără TVA. Acesta include costurile de producere, transport, distribuție și furnizare și reprezintă costul real al serviciului.

În același timp, tariful de transport va fi de 128,53 lei/MWh, tariful de distribuție va fi de 217,65 lei/MWh, prețul energiei termice produse în cogenerare va fi de 337,89 lei/MWh, pentru consumatorii racordați direct la rețeaua de transport, prețul va fi de 466,42 lei/MWh.

Factura populației rămâne neschimbată datorită subvenției

Pentru consumatorii casnici, municipalitatea propune menținerea prețului local la 281,46 lei/MWh, fără TVA.

Diferența dintre costul real și suma achitată de populație este de 402,61 lei/MWh, fără TVA, și va fi suportată integral din bugetul municipiului Iași.

Practic, Primăria continuă politica de subvenționare a sistemului centralizat pentru a evita o creștere abruptă a facturilor la încălzire.

Sistemul public de termoficare administrat de Municipiul Iași deservește în present 22.456 de apartamente, 169 de agenți economici, 147 de instituții publice, 76 de unități de învățământ, 9 universități, 10 spitale, 18 cămine studențești.

Un element important din proiect este clarificarea statutului căminelor studențești. În urma unei solicitări formulate de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Ministerul Dezvoltării a precizat că acestea nu sunt considerate spații cu altă destinație decât locuința. În consecință, pentru energia termică furnizată căminelor studențești va putea fi aplicat același preț local practicat pentru populație.

Rețeaua de termoficare rămâne una dintre cele mai mari din România

După preluarea serviciului de termoficare de către Primăria Iași în 2021, administrația locală gestionează integral producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice.

Sistemul include CET I Iași; aproximativ 96 de kilometri de rețea principală de transport, 399 de puncte și module termice, o rețea secundară care alimentează toate cartierele racordate la SACET.

Gradul de contorizare este de 100%, atât la nivelul punctelor termice, cât și la nivelul branșamentelor.

Documentația arată că bilanțul termoenergetic aprobat anul trecut indică pierderi tehnologice importante: 18,5% în rețeaua de transport, 20,5% în rețeaua de distribuție.

Aceste pierderi reprezintă unul dintre motivele pentru care municipalitatea continuă investițiile în modernizarea infrastructurii.

Printre proiectele aflate în derulare se numără instalarea unor noi motoare de cogenerare la CET I, conversia CET II Holboca la gaze naturale și hidrogen, montarea de panouri fotovoltaice și reabilitarea magistralelor de transport al agentului termic.

Bugetul local va suporta în continuare costurile

Diferența de peste 400 de lei pentru fiecare MWh livrat populației va continua să fie acoperită prin schema de ajutor de stat și din bugetul local, mecanism care are rolul de a proteja consumatorii de creșterea costurilor reale ale producerii și distribuției energiei termice.

În lipsa acestei subvenții, factura ieșenilor racordați la sistemul centralizat ar fi de peste două ori mai mare decât cea pe care o vor achita efectiv.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Consiliul Local Iași, iar noile tarife vor intra în vigoare după adoptarea hotărârii, în conformitate cu decizia ANRE și avizul emis de autoritatea de reglementare. Carmen DEACONU