* modele în scaun rulant vor defila joi, în Grădina Palas, într-un manifest pentru incluziune * este vorba despre un spectacol de modă construit ca un manifest public pune față în față frumusețea, prejudecata și dreptul fiecărui om de a fi privit cu respect

Joi, 30 iulie, de la ora 19:00, Grădina Palas devine scena unei defilări neobișnuite: modele aflate în scaun rulant vor prezenta creații vestimentare alături de manechine profesioniste. Accesul publicului este gratuit. Nu este o defilare care cere milă. Este una care cere schimbarea privirii. Atypic Beauty by Magda Coman revine la Iași cu un podium pe care scaunul rulant nu este ascuns, iar dizabilitatea nu este transformată într-o etichetă.

Modelele Atypic Beauty vor apărea în fața publicului alături de manechine profesioniste, într-un spectacol dedicat frumuseții fără standarde rigide, demnității și dreptului persoanelor cu dizabilități de a fi prezente în viața socială, profesională și culturală.

O defilare care atacă prejudecata

Mesajul ediției este direct: „Frumusețea e în noi, nu în aparențe”. Modelele care vor urca pe podium nu sunt prezentate drept victime, ci drept oameni activi, cu profesii, familii, proiecte și povești de viață care contrazic imaginea simplificată a dizabilității.

În locul discursurilor despre limite, Atypic Beauty aduce în lumina reflectoarelor autonomie, eleganță și încredere. Moda devine astfel un instrument prin care prejudecățile sunt expuse și atacate chiar în fața publicului.

Șapte designeri români, pe scena din Grădina Palas

Modelele vor defila în creațiile a șapte designeri și branduri românești: Nouvelle, Marqezza, Dames, Maison Yvonne, Alexandra Țigăeru, Mirela Galer și Larubo. Evenimentul este organizat de Asociația Open Your Heart, în parteneriat cu Primăria. Proiectul Atypic Beauty a fost lansat în 2013 de Magda Coman și s-a transformat, în timp, într-o campanie națională pentru vizibilitatea și integrarea reală a persoanelor cu dizabilități.

Magda Coman: „Le-am oferit un spațiu în care să strălucească”

Magda Coman spune că fiecare ediție a însemnat mai mult decât organizarea unui spectacol de modă. A fost o confruntare directă cu prejudecățile, lipsa de accesibilitate și tendința societății de a-i ține pe oamenii cu dizabilități în afara spațiului public.

„Prin muncă, emoție și încăpățânarea de a nu renunța, am încercat să le dau oamenilor cu dizabilități mai mult decât o scenă. Le-am oferit un spațiu în care să fie văzuți altfel. Să fie admirați. Să strălucească”, a declarat fondatoarea Atypic Beauty. „Fiecare ediție a fost o bătălie cu prejudecățile, cu oboseala, cu limitele și cu sistemul. Dar și o declarație de iubire pentru umanitate, diversitate și demnitate”, a mai spus Magda Coman.

Pentru câteva ore, podiumul nu va mai fi locul în care oamenii sunt măsurați după un tipar. Va deveni locul în care diferențele sunt expuse fără teamă și în care dizabilitatea nu anulează frumusețea, profesia, feminitatea, eleganța sau dreptul de a fi admirat.

Maura ANGHEL