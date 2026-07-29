* în momentul în care detectează un autoturism care depășește limita legală de viteză, semaforul schimbă automat culoarea în roșu, obligând șoferul să oprească * sistemul va fi montat la trecerea de pietoni dintre Palatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” și grădina din fața Corpului B și va funcționa între orele 00:00 și 06:00

Vești importante pentru miile de ieșeni care circulă zilnic prin Copou. Una dintre cele mai circulate și, totodată, cele mai periculoase zone din oraș intră într-un amplu proces de reorganizare rutieră, după ce Primăria Iași a primit avizul Poliției Rutiere pentru implementarea unor măsuri menite să reducă numărul accidentelor.

Cele mai spectaculoase modificări vor apărea pe aleea Mihail Sadoveanu, unde autoritățile vor monta separatoare între sensurile de circulație în sectoarele considerate cu risc ridicat. Decizia vine după numeroase situații în care șoferii au încălcat marcajele și au pătruns pe contrasens în curbele periculoase, punând în pericol viețile celorlalți participanți la trafic.

Separatoare pe mijlocul drumului pentru eliminarea manevrelor periculoase

Proiectul avizat de Inspectoratul de Poliție Județean Iași prevede instalarea unor elemente fizice de delimitare a benzilor de circulație pe axul drumului, în special în zonele unde vizibilitatea este redusă.

Scopul este clar: împiedicarea pătrunderii autovehiculelor pe sensul opus și reducerea riscului unor accidente frontale, considerate printre cele mai grave evenimente rutiere.

În paralel, întreaga zonă va beneficia de o semnalizare rutieră modernizată. Vor fi completate atât indicatoarele verticale, cât și marcajele orizontale, pentru ca traseul să fie mai ușor de urmărit, inclusiv pe timp de noapte sau în condiții meteo dificile.

Semafor inteligent în fața Universității „Alexandru Ioan Cuza”

O altă măsură care atrage atenția este introducerea unui sistem inteligent de semaforizare la trecerea de pietoni dintre Palatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” și grădina din fața Corpului B.

Sistemul funcționează diferit față de un semafor obișnuit. Între orele 00:00 și 06:00, un radar monitorizează permanent viteza vehiculelor care tranzitează zona.

În momentul în care detectează un autoturism care depășește limita legală de viteză, semaforul schimbă automat culoarea în roșu, obligând șoferul să oprească. Practic, tehnologia sancționează comportamentul periculos prin calmarea imediată a traficului, înainte ca viteza excesivă să ducă la producerea unui accident.

Municipalitatea explică faptul că traficul redus din timpul nopții îi determină pe mulți conducători auto să circule cu viteze mult peste limita admisă, în special în zona universitară din Copou.

Noul sistem de tip „Speed-Calming” este conceput tocmai pentru aceste situații și intervine exclusiv pe timpul nopții, atunci când riscul producerii unor accidente grave este considerat cel mai ridicat.

Autoritățile speră că măsura va proteja atât pietonii care traversează zona, cât și ceilalți participanți la trafic, reducând tentația șoferilor de a transforma bulevardele din Copou într-o pistă de viteză.

Implementarea începe în această vară

Primăria Iași anunță că toate aceste modificări fac parte din programul municipal de creștere a siguranței rutiere și vor fi puse în aplicare cel târziu până la sfârșitul lunii august 2026.

Prin montarea separatoarelor pe aleea Mihail Sadoveanu, modernizarea semnalizării și introducerea semaforului inteligent cu radar în zona Universității „Alexandru Ioan Cuza”, autoritățile încearcă să transforme Copoul într-o zonă mult mai sigură, atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Daniel BACIU