Motorina a explodat la 10,18 lei/litru. Urmează un nou val de scumpiri

Lovitură dură pentru milioane de șoferi români. Alimentarea unui autoturism a devenit, peste noapte, un lux tot mai greu de suportat, după ce prețurile carburanților au explodat din nou. Motorina a depășit deja pragul psihologic de 10 lei pe litru, atingând 10,18 lei/litru, în timp ce benzina nu mai poate fi găsită nicăieri sub 9 lei/litru. Iar ceea ce îi sperie cel mai mult pe specialiști este că acesta ar putea fi doar începutul.

Valul de scumpiri aplicat de marile companii petroliere a împins România într-o nouă etapă a crizei carburanților. Diferențele dintre benzinării aproape că au dispărut, toate afișând prețuri care, până nu demult, păreau imposibile.

În Iași, benzina standard costă deja 9,06 lei/litru la Petrom și Socar, 9,15 lei la Rompetrol și MOL, 9,22 lei la OMV și 9,24 lei la Lukoil. Pentru șoferi, însă, adevărata lovitură vine din partea motorinei. La Lukoil, litrul a ajuns la 10,18 lei, la OMV costă 10,13 lei, iar la Rompetrol și MOL a urcat la 9,98 lei, în timp ce Petrom și Socar afișează 9,92 lei/litru.

Consecințele sunt imediate. Umplerea unui rezervor de 50 de litri cu motorină poate depăși acum 500 de lei, iar pentru transportatori, firme și navetiști, fiecare alimentare înseamnă costuri suplimentare care se vor regăsi, inevitabil, în prețurile produselor și serviciilor.

Cotațiile internaționale Platt's Med, responsabile de scumpiri

Mulți se întreabă cum este posibil ca prețurile să urce atât de rapid, în condițiile în care petrolul Brent a coborât ușor sub pragul de 98 de dolari pe baril. Explicația vine însă dintr-un indicator mai puțin cunoscut publicului larg, dar esențial pentru piață: cotațiile internaționale Platt's Med, după care companiile petroliere își calculează costurile de aprovizionare. Acestora li se adaugă cursul de schimb leu-dolar și nivelul taxelor, care amplifică efectul asupra prețului final afișat la pompă.

La începutul lunii iulie, imediat după expirarea măsurilor de plafonare a pieței carburanților, aceste cotații erau cuprinse între 925 și 940 de dolari pe tonă.

Practic, în doar trei săptămâni, motorina s-a scumpit pe piețele internaționale cu aproximativ 50%, iar specialiștii avertizează că întreaga creștere încă nu s-a reflectat în prețurile din benzinării. Cu alte cuvinte, există spațiu pentru noi majorări.

Perspectivele nu sunt deloc încurajatoare. România continuă să importe o parte importantă din motorina consumată, iar dacă tensiunile de pe piețele internaționale persistă și cotațiile externe nu coboară semnificativ, șoferii vor resimți noi scumpiri în perioada următoare. Raluca STROE