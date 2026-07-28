Transplant renal la Iaşi, în plină grevă generală!

Deşi spitalele din întreaga ţară sunt afectate de greva generală a angajaţilor din sănătate, la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iaşi a fost realizat marţi un transplant renal de la donator viu. Intervenţia, programată cu mult timp înainte de declanşarea protestului, nu a fost amânată, medicii considerând că interesul pacientului trebuie să prevaleze.

Transplantul demonstrează că, în ciuda protestelor din sistemul sanitar, intervenţiile medicale complexe şi cazurile care nu suportă amânare continuă să fie realizate în spitalele ieşene.

Beneficiarul transplantului este un bărbat de 43 de ani, aflat în program de hemodializă de două luni. Donatorul este fratele său, în vârstă de 47 de ani, cei doi având o compatibilitate ridicată.

Managerul spitalului, prof. univ. dr. Adrian Covic, a explicat că decizia de a efectua intervenţia nu contrazice susţinerea revendicărilor formulate de angajaţii din sistemul sanitar. „Cu tot respectul pentru colegii noştri care au participat la grevă şi cu toată susţinerea pentru demersul lor, am considerat că pacienţii sunt, ca întotdeauna, pe primul plan. De aceea, am continuat activitatea medicală şi am efectuat intervenţia programată”, a declarat Adrian Covic.

Operaţia s-a desfăşurat fără probleme, iar atât donatorul, cât şi pacientul transplantat au o evoluţie favorabilă.

„Transplantul a decurs în parametri normali, iar postoperator ambii pacienţi sunt bine. Era o intervenţie programată de mai mult timp şi ar fi fost incorect faţă de această familie să o amânăm din cauza grevei. Mulţi dintre colegii noştri susţin protestul şi revendicările privind salarizarea şi deficitul de personal, însă am vrut să arătăm că acest lucru nu înseamnă renunţarea la actul medical. Ne-am respectat obligaţia faţă de pacienţi şi jurământul profesional”, a mai spus managerul Spitalului „Dr. C.I. Parhon”. Laura RADU