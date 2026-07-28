* rezultatele inițiale la examenul de Titularizare au fost publicate * Iașul se află peste media națională, însă doar o mică parte dintre candidații cu note de minimum 7 vor putea obține un post pe perioadă nedeterminată

Peste o mie de candidați din județul Iași au obținut note care le permit să intre în cursa pentru titularizare. Oferta sistemului este însă extrem de redusă: numai 132 de posturi didactice pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată.

Rezultatele inițiale ale concursului de Titularizare 2026 arată o competiție extrem de dură pentru puținele posturi stabile din școlile și grădinițele județului Iași. Dintre cele 1.839 de lucrări evaluate, 1.026 au primit note de minimum 7, pragul necesar pentru participarea la repartizarea pe posturile publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Problema candidaților nu mai este însă doar obținerea unei note bune. În întregul județ sunt disponibile numai 132 de posturi titularizabile, ceea ce înseamnă, teoretic, aproape opt candidați cu note de minimum 7 pentru fiecare post stabil.

Iașul a depășit media națională

Potrivit rezultatelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Iași, 55,79% dintre candidații ale căror lucrări au fost evaluate au obținut note de minimum 7. Procentul este superior mediei naționale, de 51,04%. Alți 604 candidați, reprezentând 32,84% din totalul lucrărilor evaluate, au primit note între 5 și 6,99. Rata notelor de minimum 5 a ajuns astfel la 88,63%. Din cifrele publicate rezultă că 209 candidați au obținut note sub 5 și nu pot ocupa nici posturi de suplinitori în baza acestei sesiuni de concurs. Pentru suplinire este necesară minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică.

Un singur candidat a obținut nota 10

La nivelul județului Iași a fost înregistrată o singură notă de 10. Alți 1.025 de candidați au obținut note cuprinse între 7 și 9,99.

Rezultatele absolvenților din promoția 2026 se situează, de asemenea, peste nivelul național. Dintre candidații din promoția curentă, 50,43% au primit note de minimum 7, în timp ce media înregistrată la nivelul țării este de 45,15%.

Performanța statistică bună nu garantează însă obținerea unui post. Candidații trebuie să se claseze înaintea concurenților de la aceeași disciplină și să găsească în lista oficială un post complet, vacant și publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Doar 132 de posturi oferă stabilitate

În județul Iași sunt publicate 132 de posturi didactice titularizabile. Dintre acestea, 74 se află în mediul urban, iar 58 în unități de învățământ din mediul rural.

Cele mai multe posturi sunt disponibile pentru învățători și profesori pentru învățământul primar în limba română – 27 de locuri. Alte 23 de posturi sunt destinate educatorilor și profesorilor pentru educație timpurie, iar 11 posturi sunt pentru educatoare și profesori pentru învățământul preșcolar.

Oferta este mult mai restrânsă la disciplinele de gimnaziu și liceu. Sunt disponibile cinci posturi titularizabile la Fizică și numai patru la Matematică.

În aceste condiții, mulți dintre candidații care au obținut note peste 7 vor rămâne în afara titularizării și vor trebui să aleagă un post pe perioadă determinată, un post incomplet, o catedră împărțită între mai multe școli sau o unitate de învățământ aflată la distanță de domiciliu.

Din 1.928 de candidați, au fost evaluate 1.839 de lucrări

La proba scrisă din 21 iulie s-au prezentat 1.928 de candidați, dintr-un total de 2.221 care îndeplineau condițiile de participare.

În centrele de evaluare au ajuns 1.839 de lucrări. Un număr de 87 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, iar două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare. Contestațiile pot fi depuse până pe 29 iulie.

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