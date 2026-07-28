* rezultatele inițiale ale concursului de Titularizare 2026 sunt afișate astăzi. În județul Iași, numai 132 de posturi permit angajarea pe perioadă nedeterminată

Pentru cei 1.928 de candidați care au susținut proba scrisă la Iași începe ziua notelor și a calculelor. Raportată la numărul posturilor titularizabile, concurența ajunge, teoretic, la aproape 15 candidați pentru un singur loc stabil în învățământ.

În județul Iași, 2.344 de persoane s-au înscris inițial la concurs, însă numai 2.221 au avut dreptul să participe la proba scrisă. În cele cinci centre de examen s-au prezentat 1.928 de candidați, ceea ce înseamnă o prezență de 86,81%. Alți 87 de candidați s-au retras pe parcursul probei, fără să fie înregistrată vreo eliminare pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Doar 132 de posturi pot aduce un contract pe perioadă nedeterminată

Miza concursului este uriașă, însă numărul posturilor stabile rămâne foarte mic. Inspectoratul Școlar Județean Iași a anunțat că sunt disponibile numai 132 de posturi didactice sau catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Dintre acestea, 74 sunt în unități de învățământ din mediul urban, iar 58 se află în mediul rural. Un calcul pur matematic arată un raport de aproximativ 14,6 candidați prezenți la proba scrisă pentru fiecare post titularizabil. Concurența reală diferă însă de la o disciplină la alta, deoarece candidații pot solicita numai posturile corespunzătoare specializării lor.

Cele mai multe locuri stabile sunt disponibile pentru învățători, institutori și profesori pentru învățământul primar în limba română – 27 de posturi. Alte 23 de posturi sunt pentru educatori sau profesori pentru educație timpurie, iar 11 sunt destinate educatoarelor, institutorilor și profesorilor pentru învățământul preșcolar.

La disciplinele de gimnaziu și liceu, oferta este considerabil mai redusă. Sunt disponibile cinci posturi titularizabile la Fizică și numai patru la Matematică.

Notele pot fi contestate până pe 29 iulie

Candidații nemulțumiți de rezultatele inițiale pot depune contestații începând de astăzi, după publicarea notelor. Cererile pot fi transmise la sediul inspectoratului sau prin mijloace electronice, conform procedurii comunicate de ISJ Iași.

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit că, pe 28 iulie, contestațiile pot fi depuse până la ora 21:00. Termenul continuă miercuri, 29 iulie, până la ora 12:00. Acestea vor fi soluționate în perioada 29 iulie–3 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august.

Nota 7 nu garantează obținerea unui post

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică. Îndeplinirea acestei condiții nu garantează însă titularizarea.

Candidatul trebuie să se situeze suficient de sus în clasamentul disciplinei sale și să găsească un post vacant, complet și publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Pentru ocuparea unui post de suplinitor, pe perioadă determinată, este necesară minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială sau proba practică. Un post rezervat poate fi ocupat temporar, dar nu poate fi titularizat.

Repartizarea posturilor are loc pe 5 și 6 august

După publicarea rezultatelor finale, candidații eligibili vor intra în etapa decisivă a repartizării. Ședințele pentru ocuparea posturilor publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată vor fi organizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași în zilele de 5 și 6 august.

Repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita posturilor disponibile pentru fiecare disciplină. Lista posturilor vacante și rezervate va fi reactualizată pe 7 august, iar deciziile de repartizare vor fi emise și comunicate în perioada 17–21 august.

Pentru aproape două mii de profesori, educatori și învățători din Iași, nota publicată astăzi reprezintă doar prima barieră. Adevărata selecție va avea loc în fața unei liste extrem de scurte: numai 132 de posturi care pot oferi stabilitatea unui contract pe perioadă nedeterminată.

Clara DIMA