* crescătorii de albine mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a solicita decontarea tratamentelor, stupilor, echipamentelor, mătcilor și analizelor de laborator

Într-un județ cu sute de crescători de albine, numai aproximativ 100 de apicultori depuseseră cereri pentru sprijinul financiar acordat prin intervențiile destinate sectorului apicol. Numărul este de trei ori mai mic decât cel al solicitărilor înregistrate în campania precedentă, însă poate crește până la închiderea perioadei de depunere.

Numai 100 de cereri depuse la APIA Iași

Apicultorii din județul Iași mai pot depune până vineri, 31 iulie 2026, cererile de plată pentru cheltuielile realizate în cadrul intervențiilor destinate sectorului apicol. La ultimul bilanț public, din 22 iulie, erau înregistrate în jur de 100 de solicitări. În campania precedentă fuseseră depuse peste 300 de cereri, însă nu toate au fost declarate eligibile. Fiecare beneficiar poate depune o singură cerere, însoțită de facturi, dovezi ale plății și celelalte documente justificative. Regula se aplică inclusiv apicultorilor care dețin mai multe stupine, în localități sau județe diferite. Sunt acceptate cheltuielile realizate începând cu 1 ianuarie 2026 și până la data depunerii cererii.

Pentru anul 2026, bugetul național al intervențiilor apicole este de 12,163 milioane de euro. Jumătate din sumă provine din fonduri europene, iar cealaltă jumătate este asigurată de la bugetul de stat.

Primele semnale din primăvară au fost optimiste. Într-o stupină din Iași, familiile de albine au ieșit din iarnă într-o stare mult mai bună decât în 2025, când aproape 20% dintre familiile verificate muriseră. La nivel național, reprezentanții apicultorilor estimau că aproximativ 1,5 milioane de familii de albine ar putea produce în 2026 în jur de 20.000 de tone de miere.

Dan DIMA