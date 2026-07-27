Pro Vita schimbă vara pentru 75 de copii, tineri și părinți

* cinci zile de ateliere, drumeții și întâlniri pentru 25 de bursieri, dar și o excursie în județul Neamț pentru 50 de membri ai unor familii numeroase * darul este oferit bursierilor Fundației „Pro Vita”

Pentru 75 de beneficiari ai programelor Pro Vita, ultima săptămână din iulie aduce mai mult decât câteva zile libere. Liceeni și studenți sprijiniți să-și continue studiile participă la o școală de vară în Iași, iar părinți și copii din zona Hârlăului descoperă împreună trei dintre cele mai cunoscute obiective din județul Neamț.

Cinci zile la Iași pentru 25 de bursieri

Școala de vară Pro Vita se desfășoară în perioada 27–31 iulie 2026, la Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași. Sunt așteptați aproximativ 25 de liceeni și studenți bursieri, proveniți din familii numeroase înscrise în Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”.

Timp de cinci zile, tinerii vor participa la activități educative și creative, vizite la muzee, drumeții și întâlniri menite să îi ajute să se cunoască mai bine și să lege prietenii. Programul cuprinde ateliere de dezvoltare spirituală, pictură pe sticlă și cusut, dar și un foc de tabără, momente de rugăciune și participarea la Sfânta Liturghie.

Școala de vară nu este o acțiune izolată, ci completează sprijinul primit de bursieri pe parcursul anului. Tinerii beneficiază de burse lunare, ajutoare adaptate situației personale, cadouri de ziua de naștere și sprijin pentru efectuarea stagiilor de practică sau pentru acoperirea unor cheltuieli legate de educație.

Întâlnirea le oferă coordonatorilor Pro Vita posibilitatea de a afla care sunt nevoile, talentele și planurile de viitor ale fiecărui participant. Pentru un licean sau un student venit dintr-o familie cu mulți copii, un curs, un echipament necesar studiului sau o experiență educativă pot face diferența dintre renunțare și continuarea drumului ales.

Excursie pentru 50 de părinți și copii

O a doua acțiune este programată marți, 28 iulie 2026. Departamentul Pro Vita și Biroul Pro Vita al Protopopiatului Hârlău organizează o excursie pentru aproximativ 50 de părinți și copii sprijiniți prin programul „Sfântul Stelian”.

Participanții provin din Hârlău și din localitățile apropiate și vor petrece întreaga zi în județul Neamț. Traseul cuprinde Cetatea Neamțului, Mănăstirea Văratec și Mănăstirea Agapia, locuri prin care copiii pot descoperi istoria și patrimoniul religios al Moldovei.

Masa de prânz va fi oferită la Parohia „Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți Cosma și Damian” din Bălțătești. După masă, copiii vor participa la jocuri și activități recreative, în timp ce părinții vor discuta despre responsabilitățile, dificultățile și experiențele vieții într-o familie numeroasă.

Pentru o familie cu mulți copii, costul unei excursii poate deveni greu de suportat. Transportul, mesele și biletele de acces se adună, iar o zi petrecută împreună, departe de grijile zilnice, riscă să rămână doar un plan amânat. Acțiunea Pro Vita le oferă părinților și copiilor ocazia de a descoperi locuri noi și de a construi amintiri comune.

176 de elevi și studenți sprijiniți în zece ani

Proiectul de susținere la studii al Pro Vita a împlinit în 2026 zece ani de activitate. În acest interval, 176 de elevi și studenți din familii numeroase din județele Iași, Botoșani și Neamț au primit ajutor pentru a-și continua educația.

Proiectul a început în 2016 cu 10 burse lunare, fiecare în valoare de 200 de lei. În 2025, programul ajunsese la 100 de burse de câte 300 de lei. Pentru anul școlar 2026–2027, Pro Vita și-a propus să ofere 140 de burse și forme de sprijin educațional: 100 de burse de merit și 40 de burse materiale pentru tinerii aflați în pericol de abandon școlar.

În această săptămână, ajutorul ia forma unor ateliere, drumeții, vizite și ore petrecute împreună. Pentru cei 75 de copii, tineri și părinți, vara nu mai înseamnă doar zile care trec, ci experiențe la care, poate, nu ar fi avut acces în alte condiții.

Maura ANGHEL