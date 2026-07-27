* program mai lung, acces mai simplu la consultații și medici cu experiență în Ambulatoriul Maternității „Cuza Vodă” din Iași * unitatea medicală extinde activitatea până la ora 17:00 și introduce programările prin call center, pentru pacientele care nu pot ajunge la spital în prima parte a zilei

Ambulatoriul Maternității „Cuza Vodă” din Iași își extinde programul de activitate. Consultațiile vor putea fi realizate între orele 8:00 și 17:00, măsura fiind destinată în special pacientelor care lucrează și care nu se pot prezenta la medic în intervalele obișnuite. Conducerea unității medicale susține că noul program va permite un acces mai bun la serviciile de specialitate și va reduce presiunea din primele ore ale zilei.

Până acum, multe paciente erau nevoite să își modifice programul de lucru sau să solicite ore libere pentru a ajunge la consultații. Prin prelungirea activității până la ora 17:00, spitalul încearcă să adapteze serviciile medicale la nevoile femeilor care au un program profesional fix.

Toți medicii spitalului vor consulta în ambulatoriu

O altă schimbare anunțată de conducerea Maternității „Cuza Vodă” vizează implicarea tuturor medicilor în activitatea Ambulatoriului de specialitate. Fiecare medic al spitalului va desfășura consultații în ambulatoriu cel puțin o dată pe săptămână, indiferent de gradul profesional sau de activitatea didactică. În program vor fi incluși atât medicii specialiști și primari, cât și profesorii, conferențiarii și cadrele medicale cu experiență universitară.

„Am decis să mărim programul de activitate pentru a fi cât mai aproape și în sprijinul pacientelor. Programul va fi între orele 8:00 și 17:00 și vor participa toți colegii mei medici din spital, indiferent de gradul profesional și de pregătirea profesională. Sunt medici cu pregătire didactică, profesori, conferențiari și medici cu experiență. Toți vor avea activitate în ambulatoriu cel puțin o dată pe săptămână”, a declarat Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă” din Iași.

Măsura ar putea oferi pacientelor acces direct la medici cu experiență, fără ca acestea să fie obligate să apeleze la servicii medicale private pentru o consultație într-un interval mai convenabil.

Programări printr-un simplu apel telefonic

Maternitatea „Cuza Vodă” a introdus și un serviciu de call center, prin intermediul căruia pacientele se vor putea programa telefonic la consultații.

Numărul de telefon destinat programărilor este publicat pe pagina oficială a unității medicale. Pacientele vor putea suna pentru a afla intervalele disponibile și pentru a stabili data consultației, fără să se deplaseze la spital doar pentru programare.

„Avem un serviciu de call center la nivelul spitalului. Numărul poate fi găsit pe pagina noastră, iar oricine se poate programa printr-un simplu telefon, așa cum se întâmplă și în spitalele care nu sunt publice”, a precizat managerul Robert Dâncă.

Introducerea call centerului și extinderea programului Ambulatoriului reprezintă două dintre măsurile prin care conducerea maternității încearcă să reducă timpul pierdut de paciente și să simplifice accesul la consultațiile de specialitate.

Clara DIMA