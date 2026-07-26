UMF Iaşi a afişat rezultatele admiterii. Ultima medie la Medicină a fost 7,90

Emoţii, ultimele recapitulări şi trei ore decisive. Aşa a arătat duminică, 26 iulie, ziua admiterii la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi, unde peste 2.000 de candidaţi au concurat pentru un loc la una dintre facultăţile instituţiei. Sesiunea din acest an a atras mai mulţi înscrişi decât cea precedentă, iar concurenţa a rămas ridicată la cele mai căutate specializări.

La Facultatea de Medicină, concurenţa a fost de 2,30 candidaţi pe un loc bugetat, au fost înregistrate patru note de 10 iar ultima medie de admitere la buget a fost 7,90. La taxă, ultimul candidat admis a avut media 7,80.

La Medicină Dentară, cea mai disputată specializare a universităţii, au concurat 3,88 candidaţi pe un loc bugetat. Prima medie de admitere a fost 10, iar ultima medie 6,40.

La Tehnică Dentară, concurenţa a fost de 1,43 candidaţi pe loc bugetat, cu 10 ca primă medie şi 6,60 ca ultimă medie la buget. „Pregătim tineri pentru aşa zisa piaţă a muncii. Sperăm că îşi vor găsi şi locurile de muncă corespunzătoare. Asta depinde şi de clasa politică. Nu poţi spune că nu va fi nevoie de medici. Ştim foarte bine că în sistemul de stat există, încă, zone descoperite. Aici intervine examenul de rezidenţiat şi pregătirea medicilor rezidenţi care trebuie să se facă în funcţie de necesarul naţional. Bineînţeles că nu poţi să opreşti pe nimeni după ce a terminat studiile, rezidenţiatul, să îşi desfăşoare activitatea oriunde în UE. Dar ar trebui să ţinem cont că cei care au fost la buget ar trebui să desfăşoare un număr de ani în sistemul sanitar românesc”, a spus rectorul UMF Iaşi.

La Radiologie şi imagistică au concurat 51 de candidaţi pentru 20 de locuri bugetate, adică 2,55 candidaţi pe loc. Patru candidaţi au obţinut media 10, iar ultima medie de admitere la buget a fost 5,60.

5,14, ultima medie la Asistenţă Medicală Generală

La Asistenţă Medicală Generală s-au înscris 133 de candidaţi pentru 85 de locuri bugetate, ceea ce înseamnă 1,56 candidaţi pe loc. Prima medie a fost 10, iar ultima medie la buget 5,14.La Nutriţie şi dietetică au fost 1,15 candidaţi pe loc, prima medie de admitere a fost 9,80, iar ultima medie la buget 5,00.

Decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Sănătăţii, Ionuţ Nistor, spune că interesul pentru aceste programe reflectă transformarea modului în care este privit actul medical, în care medicul lucrează alături de asistenţi medicali, nutriţionişti şi specialişti în imagistică. „Aceste trei specializări completează actul medical alături de medici. Absolvenţii vor face parte din echipele care vor avea grijă de pacienţi. Avem deja contracte cu nutriţionişti, absolvenţi ai facultăţii de Nutriţie şi doctorat în domeniu, care se vor angaja la UMF Iaşi. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Asistenţa Medicală Generală, unde peste 15 asistenţi medicali cu facultate terminată sunt înscrişi la doctorat şi vor colabora pentru practica de specialitate", a declarat Ionuţ Nistor.

Potrivit acestuia, modificările legislative permit acum universităţilor să atragă ca profesori asociaţi specialişti cu experienţă din sistemul medical. „Este nevoie să vedem pacientul şi actul medical ca un act complex. Se schimbă acea paradigmă în care medicul era un Dumnezeu care ştia totul şi rezolva totul. Un act medical modern înseamnă echipă medicală multidisciplinară, înseamnă să ai grijă de nutriţia pacientului, de urmărirea postoperatorie, de pregătire, profilaxie şi de o evaluare imagistică modernă”, a subliniat Ionuţ Nistor. Laura RADU