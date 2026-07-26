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Pagina principală Moldova Alertă într-un bloc din Iași! Miros puternic de gaz, alimentarea a fost oprită de urgență

Alertă într-un bloc din Iași! Miros puternic de gaz, alimentarea a fost oprită de urgență

Alertă într-un bloc din Iași! Miros puternic de gaz, alimentarea a fost oprită de urgență

Momente de tensiune duminică după-amiază într-un bloc de locuințe din municipiul Iași, după ce un locatar a semnalat printr-un apel la 112 un miros puternic de gaz. Pompierii au intervenit de urgență, iar pentru eliminarea oricărui pericol au decis oprirea alimentării cu gaze naturale a întregului imobil.

Incidentul s-a produs pe strada Bucium, nr. 17, bloc B1, scara D, unde echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au fost trimise imediat după primirea apelului.

La fața locului a intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu un echipaj format din șase militari. În paralel, a fost solicitat și operatorul de distribuție a gazelor naturale pentru efectuarea verificărilor de specialitate.

Ajunși la bloc, pompierii au confirmat existența mirosului de gaz. Pentru a preveni orice risc de explozie sau incendiu, alimentarea cu gaze a întregului imobil a fost întreruptă până la identificarea și remedierea eventualei defecțiuni.

În prezent, echipa distribuitorului de gaze urmează să stabilească sursa scurgerii și să intervină pentru remedierea problemei. Misiunea este în desfășurare.

Ce trebuie să faceți dacă simțiți miros de gaz

Inspectoratul pentru Situații de Urgență reamintește populației că, în cazul în care este sesizat un miros de gaz, trebuie respectate câteva reguli esențiale pentru evitarea producerii unei explozii: nu aprindeți focul și nu fumați, nu acționați întrerupătoarele electrice și nu utilizați aparate electrocasnice, deschideți ușile și ferestrele pentru aerisirea încăperilor, opriți alimentarea cu gaz, dacă acest lucru poate fi făcut în siguranță, apelați imediat numărul unic de urgență 112 și anunțați operatorul de distribuție a gazelor naturale.

Pompierii atrag atenția că orice suspiciune de scurgere de gaze trebuie tratată cu maximă seriozitate, deoarece o simplă scânteie poate provoca un incendiu sau o explozie cu urmări grave. Andrei TURCU

 

 

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