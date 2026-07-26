* în Copou și Sărărie, case cu arcade, coloane și fațade neoromânești sunt înghițite de vegetație, în timp ce terenurile din jur sunt oferite cu sute de euro metrul pătrat * vile interbelice din Iași se prăbușesc pe terenuri valoroase

Unele nu mai au acoperiș, altele au ferestrele zidite și curțile transformate în desișuri. Vilele vechi ale Iașului dispar încet, chiar în cartiere în care o singură proprietate poate ajunge să fie evaluată la peste un milion de euro.

În Copou, o casă veche poate părea, la prima vedere, o povară: ziduri crăpate, igrasie, tâmplărie distrusă și un acoperiș care trebuie refăcut. Dincolo de gard însă, terenul valorează uneori mai mult decât clădirea. În zonă sunt promovate loturi cu prețuri de 200–400 de euro pe metru pătrat, iar o proprietate de 6.500 de metri pătrați, cu documentație urbanistică aprobată, a fost scoasă la vânzare pentru 2,6 milioane de euro.

Contrastul este vizibil lângă Parcul Expoziției. Fostul corp de școală folosit de Liceul cu Program Sportiv, o clădire în stil neoromânesc, a rămas fără acoperiș, uși și ferestre. Construcția are o amprentă de 337 de metri pătrați, iar în spatele fațadei o parte dintre ziduri s-au prăbușit. Imobilul nu mai este utilizat de la începutul anilor 2000 și a fost preluat de municipalitate în 2018.

În iunie 2026, situația clădirii a revenit în Consiliul Local. S-a propus ca imobilul să fie vândut unui investitor care să îl restaureze, dacă municipalitatea nu găsește bani pentru salvarea lui. Până atunci, degradarea continuă, iar ceea ce a fost cândva școală și cămin de elevi a ajuns o ruină fără acoperiș.

Casele vechi intră în liga proprietăților de peste un milion de euro

Piața arată cât de valoroase pot deveni astfel de imobile. Casa Ralet din Copou, monument istoric afectat de un incendiu și care necesită renovări ample, a fost oferită pentru 1,229 milioane de euro. Proprietatea cuprinde aproximativ 500 de metri pătrați construiți și un teren de peste 1.000 de metri pătrați.

Hanu’ Sărărie, monument istoric restaurat, cu 700 de metri pătrați construiți și 1.220 de metri pătrați de teren, a fost scos la vânzare cu 2,9 milioane de euro. Diferența dintre o ruină și o proprietate restaurată poate însemna, astfel, câteva milioane de euro și o funcțiune economică nouă: restaurant, clinică, sediu de companie sau hotel.

Copoul a trecut de pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat

Presiunea imobiliară crește. În aprilie 2026, prețul mediu cerut pentru apartamentele noi din Iași ajunsese la 2.053 de euro pe metru pătrat util, cu 15% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent. În Copou, un apartament era oferit, în medie, cu aproximativ 126.000 de euro, iar locuințele noi din proiectele premium treceau frecvent de 2.500–3.000 de euro pe metru pătrat.

Municipalitatea are însă și un instrument fiscal. Pentru anul 2026, impozitul clădirilor declarate neîngrijite poate fi majorat progresiv cu 200%, 300%, 400% sau 500%, în funcție de gradul de degradare stabilit prin evaluare.

Pentru Iași, miza nu este doar salvarea unor pereți vechi. Vilele interbelice păstrează scara, liniile și identitatea unor cartiere construite înainte ca valoarea orașului să fie calculată exclusiv în metri pătrați vandabili. Fiecare acoperiș care se prăbușește lasă în urmă un teren mai ușor de valorificat, dar un oraș puțin mai sărac.

Dan DIMA