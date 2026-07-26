* numărul candidaților a crescut cu aproape 18% într-un singur an * la Medicină Dentară, aproape patru absolvenți se luptă pentru fiecare loc finanțat de la buget

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează duminică, 26 iulie 2026, concursul de admitere la programele universitare de licență. În sălile de examen intră 2.010 candidați, cu 301 mai mulți decât în vara anului trecut, când au fost înregistrate 1.709 înscrieri. Creșterea este de aproximativ 17,6%, iar conducerea universității vorbește despre o revenire puternică a interesului pentru studiile medicale. Candidații concurează pentru 950 de locuri finanțate de la bugetul de stat, la care se adaugă locurile cu taxă.

Aproape patru candidați pe un loc la Medicină Dentară

Cea mai dificilă luptă se dă la Medicină Dentară. Pentru cele 90 de locuri bugetate s-au înscris 349 de candidați, ceea ce înseamnă o concurență de 3,88 candidați pe loc.

Pe poziția a doua se află Medicina Militară, cu 29 de candidați pentru numai 10 locuri finanțate de la buget. Concurența ajunge astfel la 2,90 candidați pe loc.

Medicina rămâne programul care atrage cel mai mare număr de absolvenți. Nu mai puțin de 1.034 de candidați încearcă să obțină unul dintre cele 450 de locuri bugetate. Raportul este de 2,30 candidați pe loc, în creștere față de admiterea precedentă.

Admiterea din acest an aduce cea mai ridicată concurență înregistrată la UMF Iași în ultimii cinci ani. Creșterea vine și pe fondul reorganizării universității și al apariției unor programe noi de studii.

Radiologia intră direct în topul preferințelor

Una dintre surprizele admiterii este programul Radiologie și imagistică. Noua specializare a atras 51 de candidați pentru 20 de locuri bugetate, respectiv 2,55 candidați pe loc.

Interesul se menține ridicat și la Balneofiziokinetoterapie și recuperare, unde sunt 127 de candidați pentru 65 de locuri, precum și la Bioinginerie, cu 116 candidați pentru 60 de locuri. Concurența ajunge la 1,95 candidați pe loc la Balneofiziokinetoterapie și la 1,93 la Bioinginerie.

La Asistență Medicală Generală s-au înscris 133 de candidați pentru 85 de locuri, iar programul Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic a atras 54 de candidați pentru 30 de locuri.

Locuri rămase fără concurență la mai multe specializări

La polul opus se află programele pentru care numărul candidaților este mai mic decât numărul locurilor bugetate. La Farmacie s-au înscris 23 de candidați pentru 30 de locuri, ceea ce înseamnă 0,77 candidați pe loc.

Chimia medicală are 10 candidați pentru 15 locuri, Asistența de Profilaxie Stomatologică – șase candidați pentru 10 locuri, iar Audiologia și protezarea auditivă – numai patru candidați pentru 15 locuri. La Asistență Medicală Generală Militară există un singur candidat pentru cele 15 locuri bugetate.

Teona SOARE