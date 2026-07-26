Diaspora își repară sănătatea la Iași. Facturi de 25.000 de lei

* concediul de vară devine fereastră pentru implanturi, investigații și operații elective * clinicile private comprimă programările, iar costurile urcă rapid

Românii care lucrează în străinătate nu vin la Iași doar pentru familie și vacanță. O parte își rezervă consultații, tratamente dentare, RMN-uri sau intervenții estetice, pe care încearcă să le încheie în câteva zile. Nota pornește de la 195 de lei și poate depăși 25.000 de lei.

Clinica intră în calendar înaintea biletului de avion

Iașul medical se vede și în ofertele clinicilor private. Unele unități anunță programări optimizate pentru pacienții din diaspora ori din alte orașe și planuri de tratament concentrate. Turismul medical înseamnă aici servicii alese și plătite de pacient, nu bolnavii trimiși la spitalele regionale. Pentru diaspora, consultația trebuie legată de analize, intervenție și control înaintea întoarcerii la muncă. Procedurile cu mai multe etape pot obliga pacientul să revină la Iași după câteva luni.

Un implant costă între 1.595 și 6.000 de lei

Stomatologia concentrează cele mai mari facturi. La o clinică ieșeană, consultația de implantologie costă 195 de lei, iar implanturile sunt afișate între 1.595 și 6.000 de lei. Coroana pe implant adaugă 1.100–1.900 de lei. O extracție pornește de la 400 de lei, iar una complexă ajunge la 800 de lei. Pentru refacerea unei arcade, sumele cresc abrupt. Un sistem All-on-4 este listat la 9.995 de lei, o reabilitare Fast & Fixed pentru maxilar la 25.500 de lei, iar o lucrare Neodent ajunge la 26.000 de lei. Variantele premium urcă la 29.000–31.500 de lei. Aparatul Invisalign pentru două arcade este afișat la 25.700 de lei. Alte tarife publicate în Iași indică 2.490 de lei pentru un implant, 4.695 de lei pentru unul premium și 19.895 de lei pentru un pachet All-on-4 cu proteză provizorie. O coroană pornește de la 995 de lei, iar sinus liftingul costă 5.350 de lei.

RMN-ul ajunge la 2.100 de lei

Un RMN cerebral este afișat la 900 de lei fără contrast și la 1.200 de lei cu substanță de contrast. Examinarea a trei regiuni ale coloanei costă 1.800 de lei nativ și 2.100 de lei cu contrast. Investigațiile pot fi decontate pentru pacienții asigurați, cu bilet de trimitere și în condițiile contractului cu CAS.

Operațiile estetice trec de 5.000 de euro

În chirurgia estetică, consultația costă 350–500 de lei, iar cea online, 500 de lei. Blefaroplastia pleoapelor superioare este listată la 1.300 de euro, intervenția completă la 3.100 de euro, rinoplastia primară la 4.300 de euro, iar abdominoplastia la 3.800–5.100 de euro. Tarifele diferă după medic și includ două pansamente postoperatorii.

Factura nu se oprește la clinică. Diaspora mai plătește transportul, cazarea, zilele fără venit și eventualul drum pentru control. Un concediu de zece zile poate acoperi o investigație sau o intervenție, dar nu scurtează vindecarea.

Teona SOARE