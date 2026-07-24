Crescătorii din Iași sunt obligați să țină animalele în ferme și să plătească zilnic furajele, deși posibilitățile de vânzare s-au redus drastic. Măsura sanitar-veterinară impusă pentru combaterea pestei micilor rumegătoare se suprapune peste blocarea exporturilor de ovine și caprine către țările din afara Uniunii Europene.

Oierii din Iași pierd bani în fiecare zi în care animalele rămân blocate în ferme. Oile și caprele continuă să consume furaje și să ia în greutate, însă nu mai pot fi transportate în mod obișnuit către cumpărători, centre de colectare sau alte exploatații.

DSVSA Iași a anunțat că, începând cu 7 iulie 2026, toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate pentru 30 de zile, indiferent de destinație. Măsura a fost luată pentru prevenirea și combaterea pestei micilor rumegătoare.

Animalele pot fi transportate doar către abator

În perioada restricțiilor sunt permise doar transporturile din exploatații către abatoare și cele din centrele de colectare către abatoare.

Transportul poate fi realizat numai la solicitarea scrisă a proprietarului și cu aprobarea direcției sanitare veterinare competente.

Pentru fermieri, măsura înseamnă că animalele nu mai pot fi mutate liber pentru vânzare sau creștere. În multe situații, singura variantă rămasă este sacrificarea.

Această limitare îi pune pe crescători într-o poziție slabă de negociere. Cei care nu își permit să hrănească animalele încă o lună pot fi obligați să le vândă rapid și la prețuri mai mici.

Mieii consumă furaje și devin mai greu de vândut

Dan Dumitru, secretarul Asociației Uniunea Oierilor, a explicat că efectele blocajului nu se văd încă în totalitate, deoarece o mare parte dintre animalele mari fuseseră deja exportate, în special către Algeria.

Problema va apărea pe măsură ce mieii ținuți la îngrășat vor crește.

„Animalele acestea consumă zilnic furaje, iau în greutate. În momentul în care o să depășească greutatea optimă de export în carcasă pentru țările europene, o să fie o problemă în vederea valorificării”, a declarat Dan Dumitru.

Piața europeană solicită, în general, animale sau carcase cu greutate mai mică. Animalele mai mari sunt vândute în special către țările arabe. Dacă exporturile nu sunt reluate, crescătorii riscă să rămână fără cumpărători.

Fermierii cheltuiesc, dar nu mai încasează

Pentru o fermă, oprirea vânzărilor nu înseamnă și oprirea cheltuielilor. Crescătorii trebuie să cumpere în continuare furaje, să asigure apa, tratamentele și îngrijirea animalelor.

Banii obținuți din vânzarea mieilor sunt folosiți, de regulă, pentru continuarea activității agricole, plata datoriilor și întreținerea familiilor.

„Ajungi să investești în aceste animale ceea ce ai câștigat din anii precedenți sau din lunile trecute și n-o să le poți vinde. Vine recoltatul, vin culturile de câmp care trebuie din nou înființate, vine școala la copii”, a spus reprezentantul crescătorilor.

În lipsa vânzărilor, fermele riscă să rămână fără bani pentru următorul ciclu agricol.

Exporturile către țările arabe sunt în pericol

Restricțiile interne se adaugă blocării exporturilor de ovine și caprine vii către țările din afara Uniunii Europene.

Algeria și alte state arabe reprezintă piețe importante pentru crescătorii români. Dacă România nu își poate respecta contractele, importatorii se pot orienta către furnizori din alte țări.

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu a avertizat că pierderea acestor clienți poate avea efecte și după ridicarea interdicției.

„Cu cât trece mai mult timp în care noi nu putem să ne onorăm obligațiile contractuale și să livrăm oi către țările terțe, cu atât crește riscul să fim înlocuiți”, a declarat aceasta.

Prin urmare, paguba nu se limitează la animalele nevândute în această vară. România riscă să piardă contracte și piețe de desfacere construite în timp.

DSVSA Iași intensifică verificările

DSVSA Iași a anunțat controale mai stricte în trafic pentru depistarea transporturilor ilegale de ovine și caprine.

În zonele cu restricții este interzis pășunatul. Dacă acest lucru nu este posibil, turmele nu trebuie să folosească aceeași pășune, pentru a fi evitat contactul dintre animale.

Crescătorii trebuie să anunțe medicul veterinar dacă observă febră, secreții nazale sau oculare, leziuni bucale, diaree, dificultăți respiratorii ori mortalități neobișnuite.

Pentru sesizări și informații, DSVSA Iași a comunicat numărul 0232 267 502.

Restricția este justificată sanitar, dar factura este plătită de crescători. Cu fiecare zi în care animalele nu pot fi vândute, costurile cresc, iar șansele fermierilor de a obține un preț bun scad. Dan DIMA