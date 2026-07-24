Campioana europeană la şah rapid, Nino Batsiashvili, legitimată la Iași!

După ce Irina Bulmaga, Miruna Lehaci şi Ema Obadă au participat, în luna mai, la primul concurs din Circuitul Grand Prix România – Marele Premiu al Bucureştiului la şah rapid, şahistele de la CSM Iaşi 2020 vor lua parte la noi turnee internaţionale.

Miruna Lehaci va participa la Turneul Internaţional Open de la Spilimbergo (Italia), desfăşurat în perioada 8–15 august, alături de peste 240 de şahişti din 41 de ţări. Printre participanţi se vor afla 30 de mari maeştri şi 53 de maeştri internaţionali.

Ema Obadă va fi prezentă, în perioada 25–31 iulie, la Marele Premiu Braşov Clasic. În turneul A (rating peste 2000), disputat în sistem open, s-au înscris 185 de şahişti şi şahiste din 25 de ţări. Cel mai mare coeficient ELO, 2672, îi aparţine marelui maestru ucrainean Igor Kovalenko, aflat pe locul 45 în clasamentul mondial FIDE.

Pentru cele două sportive de la CSM Iaşi 2020, aceste competiţii vor reprezenta experienţe importante, oferindu-le posibilitatea de a acumula puncte de rating, dar şi de a-şi îmbunătăţi nivelul de joc.

Marea maestră Nino Batsiashvili, din Georgia, a fost legitimată recent de CSM Iaşi 2020 pentru Superliga Naţională pe echipe, programată în luna octombrie. La 39 de ani, şahista georgiană are un palmares bogat. În 2015 a devenit vicecampioană europeană la individual şi campioană mondială cu echipa ţării sale, a câştigat numeroase turnee internaţionale şi în 2025 a obţinut medalia de aur a Campionatului European Individual de şah rapid. În prezent, se află pe locul 17 în clasamentul mondial feminin, cu un rating ELO de 2469. Vasile ARHIRE