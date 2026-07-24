Iașul deschide porțile pentru copiii din Ucraina. CJ finanțează o tabără de vară la Bucium

Iașul continuă să fie un punct de sprijin pentru Ucraina, de această dată printr-un proiect dedicat copiilor veniți dintr-o zonă afectată de război. Consiliul Județean Iași urmează să aprobe finanțarea unei tabere de vară pentru 15 copii din regiunea Vinița, însoțiți de trei adulți, care vor petrece o săptămână în cadrul Caselor de tip familial Vila 1 și Vila 3 din complexul social Bucium, administrat de DGASPC Iași.

Costurile de bază ale taberei se ridică la 8.300 de lei și vor fi suportate din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Cea mai mare parte a sumei, 6.300 de lei, este destinată hranei celor 18 participanți, calculați la un plafon de 50 de lei pe zi, timp de șapte zile. Alte 500 de lei vor fi folosite pentru pachete cu produse de igienă personală, iar 1.500 de lei sunt alocați transportului, realizat cu două microbuze din parcul auto al instituției.

Cheltuielile suplimentare, din sponsorizări

Tabăra se desfășoară în baza unui protocol de colaborare încheiat încă din 2019 între DGASPC Iași și Departamentul de Politică Socială și Tineret al Administrației Regionale de Stat Vinița, parteneriat care urmărește dezvoltarea unor programe sociale și educative pentru copiii din regiunea ucraineană.

Organizatorii precizează că toate cheltuielile suplimentare, precum mesele festive, vizitele la muzee, accesul în parcuri de distracții sau alte activități recreative, nu vor fi suportate din bani publici, ci din sponsorizări atrase special pentru acest program.

În contextul în care războiul din Ucraina continuă să afecteze viața a mii de copii, inițiativa autorităților ieșene are și o importantă componentă umanitară, oferindu-le participanților câteva zile într-un mediu sigur, departe de tensiunile și incertitudinile provocate de conflict. Carmen DEACONU