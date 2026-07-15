Răsturnare de situație pe A7! Varianta Ocolitoare Bacău NU se mai închide

Șoferii din Moldova răsuflă ușurați! Varianta Ocolitoare Bacău rămâne deschisă, deși autoritățile anunțaseră că traficul va fi închis până la sfârșitul lunii august. Decizia schimbă complet planurile miilor de șoferi care tranzitează zilnic unul dintre cele mai importante noduri rutiere din regiune și elimină, cel puțin pentru moment, riscul unor ambuteiaje uriașe.

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că închiderea circulației nu mai este necesară în această etapă, deoarece constructorul poate continua lucrările fără a bloca traficul. Practic, șoferii pot circula în continuare pe Varianta Ocolitoare Bacău, în ciuda informațiilor anunțate anterior privind restricțiile programate în perioada 15 iulie – 31 august.

Schimbarea de ultim moment vine după ce Centrul Infotrafic informase că centura urma să fie închisă pentru realizarea racordării cu noul tronson al Autostrăzii Moldovei A7, un proiect strategic pentru întreaga regiune.

Totuși, vestea bună vine cu un avertisment. Reprezentanții CNIR spun că, pe măsură ce șantierul avansează, închiderea circulației ar putea deveni inevitabilă. Dacă acest lucru se va întâmpla, autoritățile promit că vor anunța din timp perioada restricțiilor, astfel încât șoferii să își poată planifica traseele.

Lucrările urmăresc conectarea Variantei Ocolitoare Bacău cu noul tronson al Autostrăzii A7, una dintre cele mai importante investiții rutiere din Moldova, care va asigura o legătură mai rapidă și mai sigură pe axa nord-sud. Daniel BACIU