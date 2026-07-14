Alertă la frontieră! Ciuperci cu substanțe interzise, găsite într-o mașină la Albița

O nouă tentativă de trafic cu droguri a fost dejucată la granița de est a României. Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 53 de ani, a fost prins de polițiștii de frontieră și procurorii DIICOT în timp ce încerca să iasă din țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița, având ascunse în autoturism două pungi cu ciuperci care conțineau muscimol, substanță încadrată ca drog de risc.

Descoperirea a fost făcută în timpul unui control efectuat pe sensul de ieșire din România, iar verificările au transformat rapid o simplă trecere a frontierei într-un dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui.

Anchetatorii susțin că bărbatul nu era la prima deplasare. Din probele strânse până în acest moment reiese că, în cursul lunii iulie, acesta ar fi intrat în România având asupra sa drogurile, iar ulterior a încercat să le scoată din țară pe aceeași rută, ascunse în mașina personală.

Cele două pungi cu ciuperci conțineau muscimol, o substanță psihoactivă cu efecte halucinogene, clasificată în România drept drog de risc. Drogurile au fost ridicate pentru expertizare, iar autoturismul a fost verificat minuțios de anchetatori.

În urma capturii, procurorii DIICOT au dispus reținerea cetățeanului moldovean pentru infracțiunea de introducere sau scoatere din țară, fără drept, de droguri de risc, în formă continuată.

Marți, procurorii au sesizat Tribunalul Vaslui cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, urmând ca judecătorii să decidă dacă bărbatul va rămâne în arest pe durata anchetei.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, prin Sectorul Poliției de Frontieră Huși, sub coordonarea procurorilor DIICOT Vaslui, într-un nou dosar care scoate în evidență presiunea tot mai mare exercitată asupra punctelor de frontieră din estul României. Andrei TURCU