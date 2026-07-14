Iașul a devenit capitala pensionarilor săraci din România!

* record național care spune totul despre drama capitalei Moldovei: peste 34.900 de pensionari trăiesc din indemnizația socială!

Dacă există un clasament pe care niciun județ nu și-ar dori să îl conducă, Iașul îl domină fără drept de apel. Datele Casei Naționale de Pensii arată că județul Iași a devenit oficial capitala pensionarilor care depind de indemnizația socială, depășind toate celelalte județe din România.

La 1 iunie 2026, în Iași existau 32.030 de pensionari din sistemul public care primeau indemnizație socială, la care se adaugă 2.934 de foști pensionari agricultori, ceea ce înseamnă 34.964 de persoane aflate în această situație.

Nici măcar Suceava, un județ cu o populație comparabilă și aflat constant în fruntea statisticilor sociale, nu mai reușește să depășească Iașul.

Este un record care vorbește despre o realitate mult mai dură decât orice discurs politic.

Șocul cifrelor: Iașul merge în direcția opusă

Comparativ cu începutul anului, situația s-a agravat. La 1 ianuarie 2026, Iașul avea 31.699 beneficiari ai indemnizației sociale din sistemul public și 3.226 pensionari agricultori. La numai cinci luni distanță, tabloul s-a schimbat: pensionarii din sistemul public au crescut la 32.030, adică 331 de persoane în plus, în schimb, numărul pensionarilor agricultori a scăzut la 2.934, cu 292 de persoane mai puțin.

Per total, județul rămâne la un nivel uriaș, cu aproape 35.000 de pensionari care au nevoie de sprijinul statului pentru a ajunge la pensia minimă garantată.

Paradoxul este uriaș. Iașul este prezentat drept motorul economic al Moldovei, centru universitar, pol IT și unul dintre cele mai dinamice județe din România.

În același timp însă, tot Iașul conduce detașat și clasamentul pensionarilor care nu reușesc să trăiască din pensia contributivă.

Practic, zeci de mii de oameni au muncit o viață întreagă, însă veniturile obținute în perioada activă au fost atât de mici încât statul este obligat astăzi să completeze pensiile până la nivelul indemnizației sociale.

Un semnal de alarmă pentru întreaga regiune

Fenomenul nu este întâmplător. Moldova continuă să concentreze unele dintre cele mai ridicate niveluri de sărăcie din România, iar acest lucru se vede cel mai bine în statisticile pensionarilor.

În topul beneficiarilor indemnizației sociale se regăsesc, după Iași, județe precum Suceava, Dolj, Maramureș, Prahova, Bacău.

Diferența este însă că Iașul rămâne lider național, deși este considerat principalul centru economic și universitar al regiunii.

În spatele acestor cifre nu sunt doar statistici. Sunt oameni care au lucrat în fostele CAP-uri, în industrie, în comerț sau în agricultură, în perioade în care salariile au fost extrem de mici, iar contribuțiile la sistemul public au fost insuficiente pentru o pensie decentă.

Rezultatul se vede astăzi. Mii de seniori din Iași nu pot supraviețui fără intervenția directă a bugetului de stat.

Iașul este, în acest moment, județul cu cei mai mulți beneficiari ai indemnizației sociale pentru pensionari din România. Un titlu pe care nimeni nu și l-ar fi dorit și care arată că, dincolo de clădirile noi și investițiile spectaculoase, există o generație întreagă de oameni care trăiește la limita subzistenței și pentru care fiecare leu din pensie înseamnă diferența dintre un trai modest și unul imposibil.

Daniel BACIU