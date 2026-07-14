Românii continuă să plece la muncă peste hotare, dar nu mai sunt căutați doar pentru culesul fructelor. Șoferii, mecanicii, îngrijitorii, muncitorii în construcții și lucrătorii din industria alimentară domină ofertele din vara anului 2026. În Spania, un sezonier trebuie să primească cel puțin 57,82 euro brut pentru o zi legală de muncă, iar în Italia plata la cules poate porni de la aproximativ 8–9 euro brut pe oră, în funcție de provincie și contract.

205 locuri de muncă pentru români în Europa

La 8 iulie 2026, angajatorii din Spațiul Economic European ofereau, prin rețeaua EURES România, 205 locuri de muncă. Cu numai o săptămână înainte, pe 1 iulie, erau disponibile 190 de posturi. Oferta a crescut, așadar, cu 15 locuri, respectiv cu aproape 7,9% într-o singură săptămână. În aceeași perioadă, numărul locurilor de muncă disponibile în România a urcat de la 27.910 la 30.426, cu 2.516 posturi sau aproximativ 9%.

Malta concentra cele mai multe oferte externe: 79 de posturi, adică 38,5% din total. Erau căutați factori poștali, coordonatori de logistică și achiziții, tehnicieni de proces și medici veterinari pentru acvacultură.

Norvegia oferea 45 de locuri, toate în producția și procesarea somonului, iar Țările de Jos aveau 31 de posturi pentru mecanici de camioane, șoferi de camion și autobuz, inspectori veterinari și mecanici de asamblare.

În Suedia erau disponibile 20 de posturi pentru șoferi de autobuz, iar Irlanda căuta 14 îngrijitori și muncitori în construcții. Germania oferea zece locuri pentru muncitori sezonieri în podgorii, Danemarca avea cinci posturi pentru operatori în prelucrarea materialelor compozite, iar Estonia un loc pentru operator de utilaje agricole.

Primele trei destinații – Malta, Norvegia și Țările de Jos – adunau 155 dintre cele 205 posturi, adică 75,6% din întreaga ofertă EURES. Posturile direct legate de agricultura de câmp erau numai 11: zece în podgoriile din Germania și unul pentru utilaje agricole în Estonia. Ele reprezentau aproximativ 5,4% din total.

Spania și Italia nu figurau în lista EURES România publicată la 8 iulie. Aceasta nu înseamnă că fermele din cele două țări nu mai angajează români. O mare parte din recrutarea sezonieră se face direct, prin cooperative agricole, firme autorizate de plasare sau prin muncitori care revin anual la același angajator.

Cât se câștigă la joburile disponibile în 2026

Diferențele salariale dintre posturile oferite sunt mari. Un anunț EURES pentru zece muncitori sezonieri în podgoriile din Renania-Palatinat, Germania, oferea 13,90 euro brut pe oră, cazare și o masă pe zi. Nu erau cerute cunoștințe de limba germană, iar termenul de înscriere era 30 septembrie 2026.

La 160 de ore lucrate într-o lună, salariul ajunge la aproximativ 2.224 de euro brut. Pentru 176 de ore, venitul crește la circa 2.446 de euro brut. Faptul că angajatorul asigură cazarea și o masă poate însemna o economie de câteva sute de euro lunar față de ofertele în care toate cheltuielile sunt suportate de angajat.

Locurile disponibile arată că piața externă s-a diversificat. Din cele 205 posturi, 65 erau numai pentru procesarea somonului și conducerea autobuzelor în Norvegia și Suedia. Alte 31 erau în transport, mecanică și control veterinar în Țările de Jos.

„Căpșunarul” nu mai reprezintă, așadar, profilul dominant al românului recrutat oficial pentru străinătate. Cererea s-a mutat spre șoferi profesioniști, mecanici, îngrijitori, tehnicieni, muncitori în producție și angajați în industria alimentară.

Cât câștigă căpșunarii în Spania în 2026

Spania are un salariu minim stabilit la nivel național. În 2026, acesta a fost majorat cu 3,1% și a ajuns la 40,70 euro brut pe zi sau 1.221 de euro brut pe lună. Salariul minim anual este de 17.094 de euro brut.

Suma lunară de 1.221 de euro este calculată pentru 14 plăți anuale. Atunci când cele două salarii suplimentare sunt împărțite în cele 12 luni, echivalentul ajunge la aproximativ 1.424,50 euro brut pe lună.

Pentru muncitorii temporari și sezonieri care nu lucrează mai mult de 120 de zile pentru aceeași firmă, plata nu poate fi mai mică de 57,82 euro brut pentru fiecare zi legală de muncă. În acest tarif sunt incluse proporțional plățile pentru duminici, sărbători și cele două gratificații salariale suplimentare. Plata concediului legal trebuie, de asemenea, luată în calcul potrivit situației contractuale.

La acest prag minim, un muncitor sezonier ar obține:

- la 20 de zile lucrate, aproximativ 1.156 de euro brut;

- la 22 de zile, aproximativ 1.272 de euro brut;

- la 24 de zile, aproximativ 1.388 de euro brut;

- la 26 de zile, aproximativ 1.503 euro brut.

Acestea sunt calcule brute. Sumele nu reprezintă banii care rămân automat angajatului după contribuții, impozite, cazare, hrană și transport.

Contractele colective provinciale pot stabili salarii mai mari decât pragul național, iar unele ferme acordă bonusuri în funcție de cantitatea de fructe culese. Un anunț care promite 1.600–1.800 de euro pe lună nu este neapărat fals, dar candidatul trebuie să verifice numărul de ore și zile necesare pentru obținerea sumei.

Pentru un venit brut de 1.700 de euro, raportat la minimul de 57,82 euro pe zi, ar fi necesare echivalentul a peste 29 de zile legale de muncă. Diferența poate proveni doar din ore suplimentare, sporuri, productivitate sau dintr-un tarif superior celui minim.

Italia nu are un singur salariu în agricultură

În Italia nu există un salariu minim legal unic, valabil pentru toate domeniile și regiunile. Plata muncitorilor agricoli este stabilită prin contractul colectiv național și prin contractele provinciale. Din acest motiv, un muncitor la cules poate câștiga diferit în Verona, Brescia, Emilia-Romagna, Sicilia sau în sudul Italiei.

Grila publicată de FAI CISL Verona pentru muncitorii agricoli angajați pe perioadă determinată indică, pentru categoria „raccolta” – cules –, un tarif de aproximativ 8,37 euro brut pe oră pentru munca obișnuită. Tariful ajunge la 9,97 euro pentru ore suplimentare, 10,61 euro pentru munca în zilele de sărbătoare și 11,58 euro pentru munca de noapte în zilele de sărbătoare.

La tariful obișnuit de 8,37 euro pe oră, venitul ar fi de aproximativ:

- 1.339 de euro brut pentru 160 de ore pe lună;

- 1.473 de euro brut pentru 176 de ore;

- 1.741 de euro brut pentru 208 ore.

Pentru muncitorii agricoli cu alte calificări, tarifele sunt mai mari. Aceeași grilă indică aproximativ 11,50 euro pe oră pentru anumite categorii de muncitori necalificați și peste 13 euro pentru lucrătorii calificați. Un mecanizator, un tractorist sau un coordonator de echipă nu este plătit la fel ca un lucrător încadrat exclusiv la cules.

Contractul colectiv național al muncitorilor agricoli și floricoli din Italia a fost reînnoit la 28 mai 2026. Documentul prevede o creștere salarială totală de 5,1%: 3,4% de la 1 iunie 2026 și încă 1,7% de la 1 ianuarie 2027. Contractul vizează peste un milion de muncitori din agricultură.

Noile minime naționale stabilite de la 1 iunie 2026 sunt de aproximativ 1.533 de euro lunar pentru muncitorii specializați, 1.398 de euro pentru cei calificați și 1.042 de euro pentru muncitorii comuni. Aceste valori sunt praguri naționale de referință, peste care se aplică încadrarea și contractele provinciale.

Prin urmare, un „salariu de căpșunar în Italia” poate varia, în practică, între aproximativ 1.300 și 1.800 de euro brut pe lună, în funcție de provincie, numărul de ore, ritmul de lucru și sporurile acordate. Veniturile de peste 2.000 de euro sunt posibile mai ales în lunile cu multe ore suplimentare, dar nu reprezintă salariul standard pentru o lună normală de cules.

Cât rămâne după cazare, transport și mâncare

Diferența dintre salariul brut și suma rămasă muncitorului poate fi considerabilă. La un salariu brut de 1.500 de euro, venitul net depinde de contribuțiile sociale, situația fiscală și durata contractului.

La aceste rețineri se pot adăuga 200–500 de euro pentru cazare, 150–300 de euro pentru mâncare și alte cheltuieli pentru transport. O persoană care câștigă 1.500 de euro brut și plătește singură toate costurile poate rămâne cu mai puțin de 900–1.000 de euro disponibili.

Situația este mai avantajoasă atunci când angajatorul oferă gratuit cazarea, masa sau transportul până la fermă. De aceea, două oferte cu același salariu brut pot produce venituri reale foarte diferite.

Un salariu de 1.400 de euro cu cazare gratuită poate fi mai bun decât unul de 1.700 de euro din care se rețin 400 de euro pentru locuință și încă 150 de euro pentru transport.

Mai merg românii la muncă peste hotare?

Cele mai recente date Eurostat arată că românii, italienii și polonezii erau, la 1 ianuarie 2025, cele mai mari trei grupuri de cetățeni europeni stabiliți într-un alt stat al Uniunii.

La 1 ianuarie 2024, aproximativ trei milioane de cetățeni români locuiau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Ei reprezentau 22% dintre cei 14 milioane de cetățeni europeni care trăiau într-o altă țară UE și formau cea mai numeroasă comunitate mobilă din Uniune.

În 2023, numărul fusese de aproximativ 3,2 milioane, ceea ce înseamnă că o parte dintre diferențe poate proveni din întoarceri, schimbări de cetățenie sau modificări statistice, nu doar din reducerea plecărilor.

O analiză OECD arată că aproximativ 20% din populația de vârstă activă născută în România locuiește în afara țării. Tot OECD estimează că, în 2022, circa 5,7 milioane de cetățeni români trăiseră cel puțin 12 luni într-o altă țară, la care se adăugau cei care munceau peste hotare pentru perioade mai scurte.

Cifrele de trei milioane și 5,7 milioane nu se contrazic. Prima se referă la cetățenii români care locuiau în alte state ale Uniunii Europene la o anumită dată. A doua include românii care trăiseră cel puțin un an în orice altă țară, nu doar în UE, și folosește o perioadă de referință mai largă.

Migrația s-a schimbat, nu a dispărut

Românii continuă să plece, dar o parte tot mai importantă a migrației nu mai este sezonieră. Mulți sunt deja stabiliți cu familiile în Italia, Spania, Germania, Regatul Unit, Franța, Belgia sau Țările de Jos și nu mai apar în statisticile despre noile recrutări.

În paralel, oferta de muncă s-a mutat spre activități în care experiența și permisul de conducere contează mai mult decât rezistența la muncă fizică: șoferi de camion și autobuz, mecanici, îngrijitori, tehnicieni, inspectori veterinari și muncitori în industria alimentară.

Agricultura rămâne o poartă de intrare pentru cei fără calificare sau fără cunoștințe de limbă, însă diferența salarială față de România nu mai este la fel de spectaculoasă după scăderea costurilor de cazare, hrană și transport.

În 2026, un sezonier poate câștiga în Spania sau Italia între 1.200 și 1.800 de euro brut pe lună. Un șofer, mecanic sau muncitor calificat poate trece însă de 2.000–3.000 de euro brut, iar unele oferte includ cazare, masă, transport ori sporuri.

Contractul face diferența între un job bun și o capcană

Înainte de plecare trebuie verificat dacă salariul anunțat este brut sau net, câte ore sunt incluse, cât costă cazarea și dacă transportul este reținut din leafă. Contractul trebuie să indice angajatorul, adresa locului de muncă, durata angajării, programul, salariul, concediul și condițiile în care colaborarea poate înceta.

Candidatul trebuie să ceară în scris tariful pentru orele suplimentare și zilele de sărbătoare. În agricultură trebuie precizat dacă plata se face la oră, la zi sau în funcție de cantitatea culeasă.

Românii încă pleacă la muncă peste hotare, dar nu mai pleacă doar la căpșuni. În oferta oficială din vara anului 2026, transportul, logistica, îngrijirea și industria alimentară au înlocuit agricultura în fruntea clasamentului. Iar pentru cei care aleg în continuare munca sezonieră, salariul promis trebuie judecat abia după ce sunt scăzute cazarea, transportul, taxele și costul vieții. Dan DIMA