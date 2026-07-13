* un obiect cu o încărcătură istorică excepțională ajunge la Iași, în expoziția „În slujba Coroanei”, organizată la 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României

Caseta Principesei Maria a României, în care a fost depusă inima Reginei Maria înainte de a fi așezată în capela Stella Maris de la Balcic, va fi expusă la Muzeul Unirii din Iași. Piesa este punctul central al expoziției „În slujba Coroanei”, care se deschide miercuri, 15 iulie 2026, la ora 11.00. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 15 iulie–4 octombrie 2026 și este dedicată împlinirii a 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României și legăturii dintre Familia Regală și istoria țării. Proiectul este organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Unirii, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Ateneul Național din Iași.

Caseta în care a fost depusă inima Reginei Maria

Piesa de rezistență a expoziției este caseta Principesei Maria a României, aflată în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României. Obiectul i-a fost oferit Principesei Maria de doamnele române, cu prilejul căsătoriei sale. După moartea Reginei Maria, caseta a căpătat o valoare simbolică aparte. Potrivit organizatorilor, conform dorinței testamentare a suveranei, inima acesteia a fost depusă de Regele Carol al II-lea și de Marele Voievod Mihai în capela Stella Maris de la Balcic, fiind transportată în această casetă. Prin prezentarea piesei la Iași, publicul va avea acces la unul dintre obiectele care păstrează memoria unei figuri esențiale a monarhiei și a istoriei moderne a României.

Obiecte care spun istoria celor care au slujit Coroana

Expoziția reunește decorații, documente, fotografii, elemente de vestimentație și obiecte de artă. Acestea ilustrează activitatea și devotamentul unor personalități care au slujit Coroana și statul român. Printre numele evocate se află Barbu Știrbey, Ernest Ballif, Radu Crutzescu, Alexandru Averescu, Gheorghe Gh. Mârzescu, Elena Seulescu și Eremia Grigorescu.

„Acest eveniment expozițional este o invitație de a redescoperi o parte esențială a istoriei României, prin intermediul unor piese de patrimoniu cu o valoare istorică și simbolică excepțională. În același timp, reprezintă și un moment de evocare a contribuției Familiei Regale și a celor care au slujit cu devotament Coroana și statul român la construirea României moderne”, a declarat Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Muzeul Unirii, reședință a Regelui Ferdinand I

Alegerea Muzeului Unirii pentru această expoziție are o puternică valoare simbolică. În 2026 se împlinesc 110 ani de la mutarea capitalei României la Iași, în timpul Primului Război Mondial.

În perioada decembrie 1916–noiembrie 1918, clădirea în care funcționează astăzi Muzeul Unirii a fost reședința Regelui Ferdinand I și sediul Cartierului General al Armatei.

Expoziția readuce astfel în atenția publicului atât istoria Familiei Regale, cât și rolul pe care Iașul l-a avut într-una dintre cele mai dificile perioade ale statului român.

Vizitatorii vor putea descoperi povești mai puțin cunoscute despre Familia Regală și despre oamenii care și-au dedicat viața slujirii Coroanei și țării.

Maura ANGHEL