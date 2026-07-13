* opt dintre principalii procesatori de carne din județul Iași au încheiat anul 2025 cu afaceri cumulate de peste un miliard de lei * vânzările au crescut, însă profitul net s-a redus cu 22 de milioane de lei

Marii procesatori de carne din Iași au vândut mai mult în 2025, dar au rămas cu mai puțini bani după achitarea cheltuielilor. Cifra de afaceri cumulată a opt companii analizate a crescut cu aproape 32 de milioane de lei, în timp ce profitul net a scăzut cu 19,7%. Opt dintre principalii procesatori de carne din județul Iași au raportat pentru 2025 o cifră de afaceri cumulată de 1,030 miliarde de lei, față de aproximativ 998,8 milioane de lei în anul precedent.

Creșterea a fost de 31,8 milioane de lei, respectiv 3,2%, potrivit bilanțurilor anuale depuse la administrația fiscală și publicate de Ministerul Finanțelor. În Iași funcționează și alți procesatori mai mici, firme nou-înființate, abatoare, ferme, distribuitori și magazine specializate. Analiza urmărește evoluția unui grup comparabil de companii mari, care concentrează o parte importantă a producției locale.

Profitul s-a redus cu 22 de milioane de lei

Încasările mai mari nu au adus și câștiguri mai mari. Profitul net cumulat al celor opt procesatori a coborât de la 111,84 milioane de lei în 2024 la 89,81 milioane de lei în 2025. Diferența este de peste 22 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o scădere de 19,7% într-un singur an. Datele arată astfel un contrast puternic: companiile au obținut venituri suplimentare de aproape 32 de milioane de lei, dar au rămas cu un profit mai mic cu 22 de milioane de lei.

Din fiecare 100 de lei rămâne un profit mai mic

Scăderea se vede și în marja netă de profit. În 2024, cele opt companii păstrau în medie aproximativ 11,2 lei profit la fiecare 100 de lei încasați. În 2025, câștigul a coborât la aproximativ 8,7 lei pentru fiecare 100 de lei din cifra de afaceri.

Marja netă s-a redus cu aproape 2,5 puncte procentuale. Procesatorii au continuat să vândă, dar o parte mai mare din venituri a fost absorbită de cheltuieli și de celelalte elemente care influențează rezultatul final al unei companii.

Doar 34 de salariați în plus

Numărul mediu de angajați din cele opt companii a crescut de la 1.760 în 2024 la 1.794 în 2025. Au fost înregistrate astfel numai 34 de locuri de muncă în plus, o creștere de 1,9%. Ritmul a fost mai redus decât cel al cifrei de afaceri, care a avansat cu 3,2%.

Rezultatele financiare arată și gradul ridicat de concentrare a sectorului. Cea mai mare parte a cifrei de afaceri analizate este realizată de numai câțiva procesatori mari, în timp ce firmele mici au o contribuție redusă la total. Această concentrare face ca scăderea profitului înregistrată de una sau două companii importante să influențeze puternic rezultatul întregului grup analizat.

Tendința cumulată rămâne însă clară: marii procesatori de carne din Iași au intrat în 2026 cu vânzări mai mari, dar cu o rentabilitate mai slabă.

Dan DIMA