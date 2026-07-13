* județul are aproape trei firme importatoare la fiecare companie care exportă * în 2025, Iașul a cumpărat mărfuri din străinătate de 1,37 miliarde de euro, cu 290 de milioane de euro peste valoarea exporturilor

Iașul dezvoltă afaceri, produce componente auto, medicamente și echipamente, dar numai o mică parte dintre firmele locale reușesc să-și vândă produsele peste graniță. Din cele peste 21.800 de companii care au raportat activitate, doar 367 figurează cu operațiuni de export. În schimb, 1.015 firme sunt implicate în importuri.

Doar 1,7% dintre firmele active exportă

Pentru fiecare companie ieșeană care exportă există aproape trei firme implicate în importuri. O analiză publicată de Termene, pe baza bilanțurilor aferente anului 2024, identifică în județul Iași 1.015 companii cu activități de import și numai 367 cu activități de export. Raportate la cele peste 21.800 de firme care au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de un leu, companiile exportatoare reprezintă aproximativ 1,7% din mediul local de afaceri. Importatorii reprezintă aproximativ 4,7%. Numărul exportatorilor a crescut față de anul anterior, dar rămâne redus. Pentru bilanțurile din 2023 erau identificate 331 de firme exportatoare și 972 de companii implicate în importuri. Într-un an, Iașul a câștigat 36 de exportatori, în timp ce numărul importatorilor a crescut cu 43.

Deficit comercial de 290 de milioane de euro

Dependența de importuri nu se observă doar în numărul companiilor, ci și în valoarea mărfurilor care intră și ies din județ. În 2025, firmele din Iași au exportat mărfuri în valoare de 1,077 miliarde de euro, cu 3,6% mai mult decât în 2024. Deficitul comercial a ajuns însă la 290 de milioane de euro, ușor peste cel de 288,15 milioane de euro înregistrat în anul anterior.

Din valoarea exporturilor și nivelul deficitului rezultă că importurile județului au însumat aproximativ 1,367 miliarde de euro în 2025. Iașul a cumpărat astfel din străinătate cu aproape 27% mai mult decât a reușit să vândă.

Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de euro obținuți din exporturi, economia județului a cheltuit aproximativ 127 de euro pentru mărfurile importate.

Ce cumpără și ce vinde Iașul

Industria echipamentelor domină ambele sensuri ale comerțului exterior. Mașinile, aparatele și echipamentele au reprezentat 50,4% din exporturile județului și 29,8% din importuri în 2025.

Produsele industriei chimice au avut o pondere de 13% în exporturi și 12,4% în importuri. În cazul metalelor comune și al articolelor din metal, dezechilibrul este mai pronunțat: acestea au reprezentat 5,9% din exporturi, dar 11,4% din importurile Iașului.

Aproape 89% dintre exporturile județului au avut ca destinație state europene. Tot din Europa au provenit peste 87% dintre mărfurile importate de companiile ieșene.

Datele arată că Iașul nu importă numai bunuri de consum. O parte importantă a importurilor este formată din echipamente, componente, substanțe și materii prime folosite de industria locală. Acestea pot intra ulterior în produse fabricate în județ și livrate pe piețele externe.

Exporturile stau pe umerii câtorva producători mari

Diferența dintre cei 1.015 importatori și cei 367 de exportatori este explicată parțial de structura economiei locale. Dintre firmele active în 2024, peste 18.800 erau microîntreprinderi. Județul avea numai 59 de companii mari, aproximativ 320 de firme mijlocii și 1.744 de întreprinderi mici.

Printre companiile ieșene cu o prezență externă importantă se află PHINIA Delphi România, producătorul de componente auto din parcul industrial Miroslava. Fabrica livrează pompe și injectoare către clienți de pe patru continente.

Un alt exportator important este Antibiotice Iași. Compania a obținut în 2025 venituri de 266,3 milioane de lei din vânzările internaționale de medicamente și substanțe active, cu 5,2% mai mult decât în 2024. Vânzările externe au reprezentat peste 41% din cifra de afaceri netă a producătorului.

Dan DIMA