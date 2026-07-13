Generația care a început școala acum 9 ani este decimată de abandon și diferențe uriașe

Rezultatele Evaluării Naționale scot la iveală o realitate dură pentru sistemul de învățământ din România: aproape patru din zece copii care au intrat în clasa pregătitoare în urmă cu nouă ani nu au ajuns să obțină o medie peste 5 la examenul de final de gimnaziu. Iar între județe există o prăpastie uriașă, de peste 40 de puncte procentuale, care arată că locul în care se naște și învață un copil poate influența decisiv șansele sale la educație.

Pentru județul Iași, unul dintre cele mai mari centre educaționale ale României, datele demonstrează că sistemul local nu reușește să ofere șanse egale tuturor copiilor, iar performanța rămâne concentrată în anumite școli și zone favorizate.

Analiza realizată de organizația Salvați Copiii România arată că, la nivel național, doar 64,91% dintre elevii care au început școala în anul 2017-2018 au reușit să obțină o medie peste 5 la Evaluarea Națională. Cu alte cuvinte, dintr-o generație de peste 174.000 de copii care au pășit pentru prima dată în școală, doar aproximativ 113.000 au trecut acest prag.

Iașul, între performanță și decalaje ascunse

Județul Iași are una dintre cele mai mari comunități școlare din țară și concentrează numeroase școli de elită, dar și localități rurale unde accesul la resurse educaționale rămâne dificil.

Diferențele dintre mediul urban și cel rural continuă să fie una dintre cele mai mari provocări. În timp ce municipiul Iași beneficiază de licee competitive, profesori experimentați și o ofertă educațională diversă, multe comunități din județ se confruntă cu probleme precum lipsa cadrelor didactice stabile, clasele cu predare simultană și accesul limitat la programe de sprijin.

Rezultatele naționale arată că nu doar nota de la examen contează, ci întregul drum parcurs de copil în cei nouă ani de școală.

Mii de copii dispar pe traseu înainte de Evaluarea Națională

O cifră care atrage atenția este aceea că peste 15% dintre copiii care au început școala în urmă cu nouă ani nu au mai ajuns să susțină Evaluarea Națională.

Pe parcursul ciclului primar și gimnazial, generația inițială de 174.567 de elevi a pierdut aproape 4% până la începutul clasei a VIII-a, diferențele fiind puse pe seama abandonului școlar și a fenomenului migrației.

Apoi, în ultimul an de gimnaziu, pierderile cresc spectaculos. Aproape 20.000 de elevi care au început clasa a VIII-a nu au mai ajuns să fie înscriși la examen.

Pentru autorități, această situație reprezintă un semnal de alarmă: problema educației nu începe la examen, ci cu mult înainte.

Prăpastia dintre județe: România cu două sisteme de educație

Datele arată o ruptură profundă între regiuni.

Cele mai slabe rezultate raportate la generația care a început școala în 2017-2018 apar în județe precum Călărași – 43,06% elevi cu medii peste 5, Teleorman – 50,73%, Caraș-Severin – 51,14%.

La polul opus, Bucureștiul ajunge la 84,06%, iar Clujul la 77,38%.

Diferența uriașă dintre extreme demonstrează că România are încă două realități educaționale: una în care elevii au acces la resurse, sprijin și oportunități, și alta în care școala se luptă să reducă abandonul și decalajele.

O altă problemă evidențiată este predarea simultană, întâlnită mai ales în școlile mici din mediul rural.

Pentru această generație, procentul elevilor care au parcurs clasa a VIII-a în clase cu predare simultană a crescut la 3,55%, față de 0,64% în promoția anterioară.

Specialiștii atrag atenția că ultimul an de gimnaziu este crucial, iar organizarea unor clase simultane poate afecta pregătirea elevilor pentru examen și tranziția către liceu.

În județul Iași, unde numeroase localități rurale depind de școli mici, această problemă rămâne una care necesită soluții urgente.

Mai puțin de jumătate dintre elevi au obținut medii peste 7

Rezultatele finale mai arată un alt aspect îngrijorător: doar 48,47% dintre elevii care au susținut toate probele Evaluării Naționale au obținut medii peste 7.

Cifra ridică întrebări despre capacitatea sistemului de educație de a asigura un nivel constant de pregătire pentru toți copiii, indiferent de județul sau localitatea în care trăiesc.

Organizația Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației măsuri urgente pentru reducerea diferențelor dintre județe.

Printre soluțiile propuse se numără sisteme de avertizare timpurie pentru prevenirea abandonului, extinderea programelor „Școala după Școală” și „A Doua Șansă”, masă sănătoasă pentru copiii din comunități vulnerabile, intervenții rapide pentru dezvoltarea competențelor de bază la citire și matematică, stimulente pentru profesorii care aleg să lucreze în zone defavorizate, reducerea predării simultane în clasele terminale.

Pentru județul Iași, cifrele reprezintă mai mult decât statistici. Într-un județ care aspiră la statutul de pol educațional al Moldovei, miza este uriașă. Viitorul generațiilor următoare depinde nu doar de rezultatele elevilor de top, ci și de capacitatea sistemului de a nu lăsa în urmă mii de copii.

Carmen DEACONU