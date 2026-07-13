Pensionarea în diaspora - bătălia cu birocrația europeană

* lovitură pentru mii de ieșeni plecați la muncă în străinătate * pensia se transformă într-un coșmar birocratic: dosare, luni de așteptare și o luptă cu hârtiile pentru banii munciți o viață * în baza de date a Casei Județene de Pensii figurau, în mai, 1.365 de persoane cu locul de sedere efectiv în județul Iași care care au depus cererea de stabilire a drepturilor de pensie în conformitate cu regulamentele europene

Au plecat din Iași cu speranța unui trai mai bun, au muncit ani întregi în fabrici, construcții, servicii sau agricultură în Europa, iar acum, când vine vremea pensiei, se lovesc de un nou obstacol: dosarul internațional de pensionare. Pentru mulți dintre ieșenii stabiliți în Italia, Spania, Germania, Austria sau alte state europene, drumul către pensia câștigată prin zeci de ani de muncă devine o adevărată cursă printre documente, proceduri și instituții aflate la mii de kilometri distanță.

Fenomenul îi afectează direct și pe locuitorii județului Iași, unul dintre județele din România cu un număr important de persoane plecate la muncă peste hotare. După ani în care au contribuit la sistemele de asigurări sociale din alte țări, mulți ieșeni descoperă că momentul pensionării nu este unul simplu, ci poate deveni un adevărat test de răbdare.

Fiecare stat va acorda câte o pensie, potrivit perioadelor de asigurare realizate

Drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii. Astfel, persoanele care au desfăşurat activităţi profesionale în România şi în alte state membre ale Uniunii Europene pot solicita acordarea drepturilor de pensie atât potrivit legislaţiei în vigoare în România, cât şi potrivit legislaţiei celuilalt stat membru implicat.

„Pentru stabilirea drepturilor de pensie persoana îndreptăţită se adresează unei singure instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă. Precizăm că nu este necesar ca solicitantul să îndeplinească simultan condiţiile necesare deschiderii drepturilor de pensie în toate statele membre implicate, drepturile de pensie fiind acordate cu respectarea prevederilor legislaţiilor naţionale în materie”, a transmis Casa de Pensii Iași.

În baza de date a instituției figurau, în mai, 1.365 de persoane cu locul de sedere efectiv în județul Iași care care au depus cererea de stabilire a drepturilor de pensie în conformitate cu regulamentele europene.

Ani de muncă în Europa, luni de așteptare pentru drepturile câștigate

Regulile europene permit românilor care au lucrat în mai multe state să își valorifice perioadele de contribuție. Practic, fiecare țară în care o persoană a muncit și a plătit contribuții trebuie să stabilească partea de pensie aferentă perioadei lucrate acolo.

Pe hârtie, mecanismul pare simplu. În realitate însă, un dosar de pensie internațională poate traversa mai multe instituții, poate necesita confirmări între autorități din state diferite și poate fi blocat de lipsa unui singur document.

Pentru un ieșean care a lucrat 15 ani în România și încă 20 de ani în Italia, Germania sau Spania, pensia finală depinde de colaborarea mai multor sisteme administrative. Iar fiecare întârziere într-o etapă poate însemna prelungirea așteptării.

Casa Națională de Pensii Publice recunoaște că dosarele internaționale sunt printre cele mai complicate proceduri din domeniul pensiilor. Cauza principală este caracterul transfrontalier al acestor solicitări: instituțiile române trebuie să colaboreze cu autoritățile similare din alte state, iar schimbul de informații poate fi îngreunat de proceduri diferite.

Printre problemele întâlnite se află lipsa documentelor privind vechimea în muncă, transmiterea unor acte care nu sunt certificate corespunzător, lipsa documentelor medicale pentru anumite tipuri de pensii sau neactualizarea adreselor de corespondență de către persoanele stabilite în străinătate.

Pentru un pensionar aflat departe de România, fiecare document lipsă poate însemna noi solicitări, noi verificări și noi luni de așteptare.

Ieșenii din diaspora, prinși între două lumi administrative

Mii de familii din județul Iași au membri care au lucrat peste hotare și care se apropie de vârsta pensionării. Pentru aceștia, problema nu este doar financiară, ci și una de acces la drepturile pe care le-au câștigat după decenii de muncă.

Mulți dintre cei plecați au contribuit ani la rând la economiile statelor în care au trăit, însă atunci când trebuie să demonstreze perioadele lucrate, se lovesc de un sistem complicat.

Pentru o persoană în vârstă, aflată poate la sute sau mii de kilometri de instituțiile românești, completarea unui dosar poate deveni o provocare uriașă.

Noua legislație privind sistemul public de pensii a introdus un termen important pentru solicitanții de pensii internaționale. Dacă, la solicitarea casei teritoriale de pensii competente, persoana nu completează dosarul cu documentele necesare în termen de 6 luni, cererea poate fi soluționată prin decizie de respingere.

Pentru românii din diaspora, această prevedere pune și mai multă presiune pe gestionarea dosarului. O simplă întârziere în obținerea unui document din străinătate poate avea consecințe importante.

Autoritățile promit soluții, dar problemele nu dispar peste noapte

Casa Națională de Pensii Publice susține că face demersuri pentru accelerarea procesului de soluționare a dosarelor internaționale. Instituția colaborează cu autoritățile de pensii din statele europene, a transmis solicitări oficiale prin intermediul ambasadelor României și organizează întâlniri bilaterale pentru rezolvarea blocajelor.

Digitalizarea schimbului de date prin sistemul european EESSI ar trebui să reducă timpul de procesare, însă numeroși solicitanți încă resimt efectele unui mecanism administrativ dificil.

După ani în care au plecat din sate și orașe ale județului Iași pentru a munci în Europa, mulți oameni își doresc doar un lucru: să primească fără obstacole drepturile pentru care au contribuit o viață.

Pentru ei, dosarul de pensionare nu este doar o colecție de acte. Este dovada unei istorii personale construite prin sacrificii, distanță și ani de muncă departe de casă.

Daniel BACIU