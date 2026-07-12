Un profesor de la UAIC a adus aur din Columbia!

* conf. univ. dr. Sebastian Popescu, cadru didactic al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a coordonat echipa României care a cucerit două medalii de aur și trei medalii de argint la cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică

Iașul confirmă încă o dată că este unul dintre marile centre ale excelenței academice din România. Un profesor al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-a aflat în fruntea lotului național care a obținut un rezultat spectaculos la Olimpiada Internațională de Fizică, una dintre cele mai dificile competiții școlare din lume.

România a cucerit două medalii de aur și trei medalii de argint la cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, desfășurată în perioada 4–12 iulie, la Bucaramanga, Columbia, competiție care a reunit 381 de concurenți din 90 de țări.

În spatele acestei performanțe remarcabile s-a aflat și conf. univ. dr. Sebastian Popescu, cadru didactic al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a coordonat echipa României alături de profesorul dr. Gabriel Florian, de la Colegiul Național „Carol I” din Craiova.

Lotul României a impresionat prin nivelul excepțional al pregătirii

Vlad Bolohan și Andrei Vila, elevi ai Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București, au obținut medalii de aur, iar Rareș Muntean, Alexandru Jicu și Alexandru Condrea au fost recompensați cu medalii de argint.

Rezultatul consolidează poziția României în elita mondială a fizicii și evidențiază încă o dată rolul esențial al profesorilor care pregătesc și coordonează generațiile de olimpici.

Pentru Iași, performanța are o semnificație aparte. Un profesor al celei mai vechi universități moderne din România a contribuit direct la unul dintre cele mai importante succese internaționale ale învățământului românesc din acest an, demonstrând încă o dată că excelența academică de la UAIC continuă să producă rezultate la cel mai înalt nivel. Carmen DEACONU