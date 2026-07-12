* în județ sunt disponibile 354 de locuri distincte * opțiunile se completează pe 13 și 14 iulie, iar repartizarea are loc pe 16 iulie

Admiterea la liceele din județul Iași începe, în 2026, cu repartizarea elevilor romi și a candidaților cu cerințe educaționale speciale. Ea beneficiază de locuri suplimentare, distribuite la specializări din liceele teoretice, vocaționale și tehnologice, înaintea repartizării computerizate generale.

Conform planului de școlarizare publicat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, oferta cuprinde 354 de locuri distincte: 205 pentru elevii romi și 149 pentru candidații cu CES. Locurile sunt alocate peste numărul obișnuit de elevi aprobat pentru fiecare clasă, astfel încât nu reduc oferta destinată celorlalți absolvenți.

Ministerul Educației permite alocarea unuia sau a două locuri suplimentare la fiecare clasă, în funcție de filieră, profil, specializare, calificare și limba de predare. Oferta nu este însă identică la toate liceele. La unele specializări există locuri pentru ambele categorii, iar la altele numai pentru elevii romi sau numai pentru candidații cu CES.

Opțiunile se completează în numai două zile

Elevii și părinții trebuie să completeze fișele de înscriere pe 13 și 14 iulie 2026, la unitatea de învățământ din care provin, cu sprijinul diriginților. Codurile specializărilor vor fi introduse în aplicația informatică, iar datele tipărite trebuie verificate înainte de validarea fișei.

Ordinea opțiunilor este esențială. Calculatorul analizează variantele în ordinea scrisă de candidat și îl repartizează la prima specializare la care media îi permite ocuparea unui loc. Un cod trecut greșit poate trimite elevul la alt liceu, iar o listă prea scurtă poate conduce la nerepartizare.

Fișele depuse după 14 iulie nu mai sunt luate în considerare. Repartizarea se desfășoară computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și pe baza opțiunilor completate. Rezultatele vor fi afișate pe 16 iulie, la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Pentru participarea la această etapă, elevii romi au avut nevoie de recomandarea scrisă privind apartenența la etnie. Candidații cu CES au depus certificatul de orientare școlară și profesională emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.

Teona SOARE