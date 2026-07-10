Încă o hârtie pentru Autostrada Unirii, dar nici urmă de constructor!

În timp ce autoritățile anunță un nou pas pentru Autostrada A8, realitatea din teren rămâne aceeași: nu există încă un contract de proiectare și execuție semnat, iar utilajele sunt departe de a ajunge pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani, unul dintre cele mai așteptate segmente ale Autostrăzii Unirii.

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit contractul de supervizare către TECNIC Consulting Engineering Romania, pentru 35,6 milioane de lei, fără TVA. Dacă nu vor fi depuse contestații în următoarele zece zile, contractul va putea fi semnat.

Numai că adevărata problemă rămâne neschimbată. Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor este încă blocat, după contestațiile depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Cu alte cuvinte, există perspectiva unui diriginte de șantier, dar nu există încă șantier.

Și nu este vorba despre un tronson oarecare. Segmentul Târgu Frumos – Lețcani presupune unele dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură din Moldova: 33 de poduri și pasaje, însumând aproape 7,8 kilometri, două tunele, precum și trei noduri rutiere majore la Podu Iloaiei, Lețcani și conexiunea cu DN 28. Toate acestea există, deocamdată, doar pe hârtie.

În timp ce se anunță noi proceduri și noi contracte administrativenimeni nu știe când va fi semnat, în sfârșit, contractul care permite începerea efectivă a lucrărilor.

Până la soluționarea contestațiilor și semnarea contractului de proiectare și execuție, Autostrada Unirii rămâne în continuare blocată în proceduri. Daniel BACIU