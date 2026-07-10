Fermierii ieșeni, la limita răbdării: programul dedicat achiziției de utilaje agricole, blocat

* intervenția DR-13 promite finanțări de până la 300.000 de euro pentru fiecare proiect, însă, în ciuda interesului uriaș, autoritățile nu pot spune nici când va apărea ghidul solicitantului și nici când vor putea fi depuse solicitările

Vești cu două tăișuri pentru agricultorii din Iași și din întreaga regiune a Moldovei. În timp ce Ministerul Agriculturii pregătește lansarea unor programe de finanțare de sute de milioane de euro, fermierii care așteaptă de luni bune banii pentru cumpărarea de tractoare și utilaje agricole primesc încă o veste frustrantă: nu există nici acum un calendar oficial pentru lansarea intervenției DR-13, programul dedicat achiziției de utilaje agricole.

Cea mai așteptată linie de finanțare din mediul rural

Într-un județ precum Iașul, unde sute de exploatații agricole încearcă să țină pasul cu agricultura modernă, măsura a stârnit așteptări uriașe. Intervenția DR-13 promite finanțări de până la 300.000 de euro pentru fiecare proiect, însă, în ciuda interesului uriaș, autoritățile nu pot spune nici când va apărea ghidul solicitantului și nici când vor putea fi depuse proiectele.

Fermierii tineri pot obține obține până la 200.000 de euro

În schimb, Ministerul Agriculturii confirmă că alte două programe importante vor fi lansate chiar în această vară.

Primul este DR-12, dedicat tinerilor fermieri și agricultorilor cu vârsta de până la 45 de ani. Bugetul total depășește 169,5 milioane de euro, iar fiecare beneficiar poate obține până la 200.000 de euro pentru modernizarea exploatației agricole, investiții în tehnologii moderne, utilaje, echipamente și creșterea competitivității fermelor.

Al doilea program, DR-14, se adresează fermelor mici, în special exploatațiilor legumicole. Bugetul total este de 108 milioane de euro, iar sprijinul nerambursabil poate ajunge la 50.000 de euro, reprezentând până la 85% din valoarea investiției. Lansarea acestei intervenții este estimată pentru luna iulie.

Avantaje pentru fermierii care fac parte din cooperative

Pentru fermierii din județul Iași, aceste finanțări pot reprezenta o adevărată gură de oxigen într-o perioadă în care costurile cu producția agricolă cresc constant, iar concurența de pe piață devine tot mai dură. În același timp, întârzierea programului DR-13 provoacă nemulțumiri, deoarece tocmai investițiile în utilaje moderne sunt considerate cheia creșterii productivității în agricultură.

Un avantaj important îl vor avea fermierii care fac parte din cooperative sau alte forme asociative. Potrivit Ministerului Agriculturii, aceștia vor beneficia de punctaj suplimentar la evaluarea proiectelor, ceea ce le poate crește considerabil șansele de a obține finanțarea.

Pentru agricultorii ieșeni, vara lui 2026 se anunță decisivă. Pe de o parte, milioane de euro sunt gata să intre în ferme prin noile programe de investiții. Pe de altă parte, cel mai așteptat program pentru cumpărarea de utilaje agricole rămâne, deocamdată, doar o promisiune, fără dată de lansare și fără un calendar oficial. Daniel BACIU