Cezar Crețu, eliminat în optimi la Concord Iași Open

România a rămas fără niciun reprezentant pe tabloul de simplu la Concord Iași Open – Powered by MET, turneu de categorie ATP Challenger 100 prevăzut cu 100 de puncte ATP și premii totale de 160.680 de euro.

Ieșeanul Cezar Crețu, singurul jucător român prezent în optimi, a ratat de puțin o calificare istorică în sferturile de finală, fază pe care niciun tenisman din țara noastră nu a atins-o la cele șapte ediții de Concord Iași Open.

Cezar Crețu a ratat de puțin o calificare istorică în sferturi la Concord Iași Open

Cezar Crețu, 25 de ani, locul 272 ATP, a fost învins în optimi de brazilianul Gustavo Heide, 24 de ani, numărul 141 mondial, favorit 7, scor 2-6, 7-5, 6-3, după un meci în care micile detalii au făcut diferența în favoarea sud-americanului. Cezar a controlat clar primul set, pe care l-a câștigat cu 6-2, iar în actul secund a fost foarte aproape de victorie, servind pentru meci la scorul de 5-4.

De asemenea, Cezar a avut minge de 6-5 în setul secund, pe serviciul adversarului, iar în decisiv a irosit două mingi de break la scorul de 3-3. În cele din urmă, Heide a avut parcă nervii mai tari în finalul decisivului, pe care și l-a adjudecat cu 6-3, obținând biletul pentru sferturi.

În faza următoare, Gustavo Heide îl va întâlni pe francezul Titouan Droguet (25 de ani, 116 ATP), favorit 4. Finalist anul trecut la Iași, Droguet l-a învins în optimi pe compatriotul său Luka Pavlovic (26 de ani, 217 ATP), scor 6-3, 7-6 (3).

Tot joi, japonezul Taro Daniel, 33 de ani, locul 203 ATP, l-a învins în optimi pe cehul Zdenek Kolar, (29 de ani, 154 ATP), favorit 8, scor 6-4, 6-3. În sferturi, Taro îl va întâlni pe principalul favorit, Valentin Royer (25 de ani, 75 ATP), cel care a avut nevoie de decisiv pentru a trece de suedezul Olle Wallin (24 de ani, 447 ATP), venit din calificări, scor 3-6, 7-6 (3), 6-4.

În proba de dublu, Alexandru Jecan și Bogdan Pavel, favoriți 4, au câștigat duelul românesc din sferturi cu Cezar Crețu și Ștefan Paloși, scor 4-6, 6-3, 10-5 și s-au calificat în semifinale, fază în care vor întâlni cuplul sârb Ivan Sabanov / Matej Sabanov.

Tot joi, perechile Gabriel Ghețu / Ștefan Horia Haita și Victor Vlad Cornea / Radio Albut s-au oprit în sferturi.

Rezultatele complete de joi, 9 iulie:

Simplu – Optimi de finală

Taro Daniel (JPN) - [8] Zdenek Kolar (CZE) 6-4, 6-3

[1] Valentin Royer (FRA) - [Q] Olle Wallin (SWE) 3-6, 7-6 (3), 6-4

[7] Gustavo Heide (BRA) - [Alt] Cezar Crețu (ROU) 2-6, 7-5, 6-3

[4] Titouan Droguet (FRA) - Luka Pavlovic (FRA) 6-3, 7-6 (3)

Dublu – Sferturi de finală

[4] Alexandru Jecan (ROU) / Bogdan Pavel (ROU) - [WC] Cezar Crețu (ROU) / Ștefan Paloși (ROU) 4-6, 6-3, 10-5

Erik Grevelius (SWE) / Adam Heinonen (SWE) - [WC] Gabriel Ghețu (ROU) / Ștefan Horia Haita (ROU) 7-5. 6-3

[1] Siddhant Banthia (IND) / Alexander Donski (BUL) vs Radu Albot (MDA) / Victor Cornea (ROU) 6-3, 6-4

Ivan Sabanov (SRB) / Matej Sabanov (SRB) vs [2] Karol Drzewiecki (POL) / Piotr Matuszewski (POL) 2-6, 6-3, 11-9.

Programul zilei de vineri, 10 iulie:

Center Court - start 13:30

[Alt] Maks Kasnikowski (POL) vs Jerome Kym (SUI)

Lautaro Midon (ARG) vs Zsombor Piros (HUN)

Not Before 18:00

[4] Titouan Droguet (FRA) vs [7] Gustavo Heide (BRA)

[1] Valentin Royer (FRA) vs Taro Daniel (JPN)

Court 5 - start 13:30

[1] Siddhant Banthia (IND) / Alexander Donski (BUL) vs Erik Grevelius (SWE) / Adam Heinonen (SWE)

Not Before 16:00

Court & Time to be confirmed - [4] Alexandru Jecan (ROU) / Bogdan Pavel (ROU) vs Ivan Sabanov (SRB) / Matej Sabanov (SRB).