Vechimea pentru pensie: 13.000 de lei anul de contribuție!

* de la 1 iulie 2026, cumpărarea vechimii în muncă pentru pensie a devenit mai scumpă * pentru ieșenii care au nevoie de perioada maximă permisă de lege, respectiv șase ani de vechime, diferența devine una importantă: costul total va ajunge la aproape 77.850 de lei, cu aproximativ 5.000 de lei mai mult decât înainte

Sute de ieșeni care au muncit în străinătate sau care au rămas cu goluri în cartea de muncă intră într-o nouă cursă contra cronometru. De la 1 iulie 2026, cumpărarea vechimii în muncă pentru pensie a devenit mai costisitoare, iar cei care vor să-și completeze stagiul de cotizare vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar.

Creșterea salariului minim brut pe economie va avea un efect direct asupra contribuțiilor plătite către sistemul public de pensii. Astfel, pentru un singur an de vechime cumpărat, suma va crește de la aproximativ 12.150 de lei la 12.975 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 825 de lei.

Pentru ieșenii care au nevoie de perioada maximă permisă de lege, respectiv șase ani de vechime, diferența devine una importantă: costul total va ajunge la aproape 77.850 de lei, cu aproximativ 5.000 de lei mai mult decât înainte.

Sute de ieșeni își cumpără anii lipsă pentru pensie

Fenomenul este vizibil și în județul Iași, unde sute de persoane apelează anual la această soluție pentru a putea îndeplini condițiile necesare pensionării.

Cei mai mulți sunt oameni care au lucrat ani buni în străinătate, dar care nu au acumulat suficient stagiu de cotizare în România. Mulți dintre ei au avut perioade în care au muncit fără forme legale sau au avut întreruperi în activitate, iar acum încearcă să recupereze anii lipsă înainte de pensionare.

În ultimul an, aproximativ 400 de persoane din Iași au încheiat contracte pentru cumpărarea vechimii. Unii au ales să achite perioada maximă de șase ani, în timp ce alții au cumpărat doar câteva luni sau câțiva ani necesari pentru completarea stagiului.

De regulă, contractele de asigurare sunt încheiate pentru o perioadă medie de doi ani, după cum precizează reprezentanții Casei Județene de Pensii Iași.

Diaspora ieșeană încearcă să recupereze anii pierduți

Pentru mulți ieșeni plecați la muncă în afara țării, problema apare abia la apropierea vârstei de pensionare. Ani întregi de muncă peste hotare nu se regăsesc întotdeauna în sistemul public românesc, iar completarea vechimii devine singura variantă pentru a obține pensia.

Un exemplu este cazul unei femei din Iași care a ales să cumpere șase ani de vechime, achitând peste 45.000 de lei pentru contribuțiile aferente unui venit minim. După modificarea din iulie 2026, aceeași perioadă ar costa considerabil mai mult.

Mecanismul este simplu: statul permite persoanelor fără suficient stagiu de cotizare să plătească retroactiv contribuțiile sociale. Calculul se face prin aplicarea unei cote de 25% din salariul minim brut pe economie, pentru fiecare lună de contribuție.

Cum salariul minim brut crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, crește automat și suma necesară pentru cumpărarea vechimii.

Ieșenii care vor să încheie un contract de asigurare socială trebuie să depună la Casa Județeană de Pensii Iași o cerere, o copie după cartea de identitate și o declarație pe propria răspundere.

Solicitanții trebuie să precizeze că nu au beneficiat de pensie sau indemnizație de șomaj pentru perioada pentru care doresc completarea stagiului de cotizare.

Sistemul se adresează persoanelor fără loc de muncă, celor care locuiesc sau au lucrat în străinătate, dar și celor care nu au reușit să acumuleze suficienți ani de contribuții.

Daniel BACIU