Mausoleu dedicat domnitorului Grigore Ghica, în locul unei parcări centrale

Dezbaterea privind amplasarea viitorului Monument al Domnitorului Grigore Alexandru Ghica intră într-o nouă etapă. Organizația AUR Municipiul Iași propune transformarea actualei parcări din spatele Palatului Roznovanu într-o piațetă memorială, unde să fie amplasat monumentul și să fie reînhumate osemintele ultimului domnitor al Moldovei.

Propunerea este una ambițioasă și schimbă radical perspectiva asupra unei zone intens utilizate din centrul orașului. În locul zecilor de locuri de parcare ar urma să apară o esplanadă pietonală, amenajată cu piatră naturală, arbori, iluminat arhitectural și un ansamblu monumental destinat ceremoniilor oficiale.

O idee care poate schimba centrul Iașului

Argumentul principal al inițiatorilor este că un monument dedicat lui Grigore Alexandru Ghica nu trebuie amplasat acolo unde există pur și simplu teren disponibil, ci într-un spațiu care să transmită importanța istorică a personalității comemorate.

În analiza prezentată, AUR respinge mai multe variante discutate în spațiul public.

Zona Mănăstirii Trei Ierarhi este considerată deja un ansamblu istoric și spiritual complet, unde existența unui nou monument ar modifica echilibrul simbolic al locului.

Nici spațiul din jurul Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc și al statuii lui Ștefan cel Mare nu este văzut drept potrivit, deoarece ar pune în aceeași scenă două personalități istorice cu semnificații diferite și ar încărca excesiv nucleul medieval al orașului.

Copoul este exclus din considerente simbolice, fiind asociat mai degrabă universităților, culturii și recreerii decât centrului administrativ și politic al fostei capitale a Moldovei.

Parcarea care ar putea dispărea

Cea mai sensibilă parte a proiectului rămâne însă eliminarea unei parcări aflate chiar în centrul municipiului. Într-un oraș în care locurile de parcare sunt insuficiente și reprezintă una dintre cele mai mari probleme reclamate de șoferi, transformarea unei parcări într-o piață pietonală va genera inevitabil controverse.

Inițiatorii susțin însă că tocmai acesta este unul dintre marile avantaje ale proiectului.

În viziunea lor, spațiul public trebuie redat oamenilor și nu ocupat permanent de autoturisme, iar accesul autospecialelor și al delegațiilor oficiale poate fi asigurat prin soluții tehnice moderne, fără menținerea unei parcări clasice.

Mai mult decât o statuie

Propunerea nu vizează doar amplasarea unei sculpturi, ci realizarea unui ansamblu memorial complet, cu rol ceremonial și identitar.

Potrivit AUR, monumentul ar trebui să fie unul sobru și monumental, capabil să reflecte rolul lui Grigore Alexandru Ghica în modernizarea Moldovei și în pregătirea Unirii Principatelor.

Astfel, noua piațetă ar deveni un spațiu destinat comemorărilor oficiale și evenimentelor culturale, dar și un nou punct de interes pentru centrul istoric al Iașului.

Propunerea AUR depășește simpla alegere a unui amplasament pentru o statuie. Ea deschide o discuție despre identitatea centrului Iașului, despre modul în care orașul își valorifică trecutul și despre echilibrul dintre memoria istorică, funcționalitatea urbană și nevoile cotidiene ale locuitorilor. Dacă va fi sau nu adoptată, ideea are potențialul de a deveni una dintre cele mai dezbătute teme de urbanism și patrimoniu din Iași în perioada următoare. Carmen DEACONU