Un tramvai obișnuit s-a transformat în cel mai inedit teatru din oraș

Cine a urcat duminică într-un tramvai din Iași a avut parte de o experiență pe care cu greu o va uita. În locul unei călătorii obișnuite, pasagerii au fost întâmpinați de actori, personaje și momente de teatru, într-un spectacol care a transformat vagonul într-o adevărată scenă aflată în mișcare.

Proiectul „Tramvaiul Gândurilor”, realizat de Compania de Transport Public Iași, în parteneriat cu Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași și Asociația Tramclub Iași, continuă să demonstreze că arta poate ajunge acolo unde publicul se așteaptă cel mai puțin: în mijlocul unei curse prin oraș.

„Tramvaiul Gândurilor” va continua să circule și în luna iulie

Pe traseul Târgu Cucu - Tudor Vladimirescu - Podu Roș - Târgu Cucu, fiecare oprire și fiecare kilometru au devenit parte dintr-o poveste în care spectatorii nu au mai stat în sală, ci au făcut parte din spectacol.

Sub semnătura regizorală a lui Cristi Avram, actorii Liliana Vârlan, Ileana Ocneanu, George Cocoș, Claudiu Gălățeanu, Cosmin Rotariu, Dragoș Maftei, Camelia Dilbea și Alexia Botezatu au adus emoție, umor și imaginație într-un decor neobișnuit, transformând o simplă deplasare cu tramvaiul într-o experiență culturală memorabilă.

Succesul reprezentațiilor confirmă interesul publicului pentru astfel de inițiative, iar organizatorii anunță că „Tramvaiul Gândurilor” va continua să circule și în iulie, oferind noi ocazii pentru ieșeni de a descoperi teatrul într-un mod inedit.

Pentru câteva zeci de minute, zgomotul șinelor a fost înlocuit de aplauze, iar un tramvai obișnuit a devenit unul dintre cele mai originale spații culturale din Iași. Carmen DEACONU