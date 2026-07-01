Iași, locul în care a răsunat întâia oară muzica de fanfară

În urmă cu aproape două secole, Iașul scria istorie. Orașul devenea locul în care răsuna pentru prima dată muzica militară românească, punând bazele unei tradiții care avea să însoțească Armata Română în războaie, la parade și în cele mai importante momente ale istoriei naționale. Pe 1 iulie, România marchează Ziua Muzicilor Militare, iar originile acestei sărbători duc direct în capitala Moldovei.

Totul a început la 1/13 iulie 1831, când Regulamentul Organic prevedea înființarea, la Iași, în cadrul Strajei Pământești, a primei fanfare militare românești. Era momentul în care apăreau primii „ostași muzicanți”, o formație alcătuită dintr-un tambur, 24 de muzicanți și opt toboșari. De atunci, sunetul fanfarei militare avea să devină sinonim cu ceremoniile oficiale, marile victorii și solemnitatea Armatei Române.

Puțini români știu că această pagină importantă din istoria țării a fost scrisă la Iași. Înainte ca fanfarele militare să răsune în toate garnizoanele României, înainte ca ele să însoțească trupele în Războiul de Independență sau să participe la paradele naționale, prima formație militară organizată după reguli clare a luat ființă chiar în capitala Moldovei.

De aici a început dezvoltarea unui sistem care avea să se extindă rapid. În doar câteva decenii, toate regimentele armatei au fost dotate cu muzici militare, iar acestea au devenit indispensabile atât pe câmpul de luptă, cât și în viața publică. Muzicienii militari au ridicat moralul soldaților în războaie, au dat tonul marilor ceremonii și au transformat fiecare paradă într-un spectacol al disciplinei și patriotismului.

Astăzi, la aproape 200 de ani de la acel moment fondator, Iașul rămâne orașul în care s-a născut muzica militară românească, un detaliu istoric prea puțin cunoscut, dar cu o valoare simbolică uriașă. De Ziua Muzicilor Militare, povestea începe și se întoarce acolo unde a fost scris primul capitol: în vechea capitală a Moldovei, orașul care a dat României prima fanfară militară și a pus în mișcare o tradiție ce continuă să răsune și astăzi în toate marile ceremonii ale Armatei Române. Carmen DEACONU