Eclipsa de Soare și „ploaia de stele” vin în aceeași zi! La Iași, eclipsa începe la ora 20,24!

* în Moldova, fenomenul este mult mai slab decât în vest * harta indică aproximativ 9% la Suceava și 2% la Bacău * pentru Iași, calculele astronomice indică o eclipsă parțială foarte scurtă, cu un maxim de aproximativ 8%, în jurul orei 20:24

12 august 2026 promite să fie una dintre cele mai spectaculoase zile pentru pasionații de astronomie. România va avea parte de o eclipsă parțială de Soare, iar după lăsarea întunericului cerul va fi animat de Perseide, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului.

Fenomenul solar va putea fi observat în special în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în sud-est, inclusiv în București, eclipsa nu va fi vizibilă. Harta arată diferențe uriașe între regiuni: în timp ce în nord-vest Luna va acoperi aproximativ o treime din discul solar, în sudul țării acoperirea va fi de numai câteva procente.

Vestul României, cel mai bun loc pentru eclipsă

Cea mai mare acoperire va fi înregistrată în nord-vestul României. La Oradea, aproximativ 33,3% din suprafața Soarelui va fi acoperită de Lună, în timp ce la Satu Mare procentul ajunge la circa 32%. Timișoara se apropie de 29%, iar Aradul de 31%.

În Baia Mare, acoperirea va fi de aproximativ 26%, iar în Cluj-Napoca de circa 20%. Pe măsură ce fenomenul se deplasează spre centrul și sudul țării, spectacolul devine însă mult mai discret.

La Brașov, de exemplu, acoperirea este de numai aproximativ 3%, iar în sudul țării poate coborî sub 2%. Bucureștiul se află în afara zonei de vizibilitate a eclipsei.

În Moldova, fenomenul este de asemenea mult mai slab decât în vest. Harta indică aproximativ 9% la Suceava și 2% la Bacău. Pentru Iași, calculele astronomice indică o eclipsă parțială foarte scurtă, cu un maxim de aproximativ 8%, în jurul orei 20:24.

Eclipsa vine aproape de apus

Momentul este cu atât mai spectaculos cu cât eclipsa se produce foarte aproape de apus. În România, faza parțială începe în jurul orei 20:18 și se încheie în jurul orei 20:52, însă intervalul efectiv în care fenomenul poate fi observat diferă de la o localitate la alta.

La Carei, una dintre localitățile cu cea mai bună vizibilitate, eclipsa începe în jurul orei 20:21, atinge maximul la aproximativ 20:45, iar Soarele apune puțin după aceea.

Pentru cei care vor să urmărească fenomenul, poziția orizontului este esențială. Un loc cu vedere liberă spre vest poate face diferența între o observație reușită și una ratată.

Atenție: Soarele nu trebuie privit direct!

Astronomii avertizează că eclipsa nu poate fi urmărită cu ochiul liber. Chiar și atunci când o mare parte din discul solar este acoperită, radiația rămasă poate provoca leziuni grave ale ochilor.

Observarea trebuie făcută numai cu ochelari speciali pentru eclipse, certificați și verificați înainte de utilizare. Ochelarii obișnuiți de soare, indiferent cât de întunecați sunt, nu oferă protecția necesară.

În cazul acestei eclipse, România nu se află în zona de totalitate, astfel că regula de protecție se aplică pe întreaga perioadă de observare.

După eclipsă, cerul se mută pe Perseide

Spectacolul astronomic nu se termină odată cu apusul. În noaptea de 12 spre 13 august este așteptat și maximul Perseidelor, una dintre cele mai cunoscute ploi de meteori.

Momentul este cu atât mai favorabil observațiilor cu cât cerul va fi influențat de o Lună aflată în apropierea fazei de Lună nouă, ceea ce înseamnă condiții mai bune pentru observarea meteorilor slabi.

Astfel, aceeași zi pune față în față două spectacole complet diferite: după-amiaza și spre apus, Luna „mușcă” din Soare, iar după lăsarea nopții, particulele provenite din cometa Swift-Tuttle vor lăsa dâre luminoase pe cer.

Un fenomen astronomic rar pentru Europa

Eclipsa din 12 august este una totală la nivel global, însă banda de totalitate traversează regiuni precum Groenlanda, Islanda și Spania. România se află în zona în care fenomenul este văzut doar ca eclipsă parțială.

Pentru români, cele mai bune condiții vor fi în vest și nord-vest. Oradea, Arad, Timișoara, Satu Mare și Baia Mare se află printre localitățile avantajate, în timp ce în sud-est spectacolul va lipsi complet.

Pentru cei care vor să transforme seara de 12 august într-o adevărată experiență astronomică, planul este simplu: un loc cu orizont liber pentru eclipsă, ochelari certificați pentru observarea Soarelui și, după apus, un spațiu cât mai întunecat pentru Perseide.

Două spectacole cerești, în aceeași zi. Iar pentru iubitorii de astronomie, 12 august 2026 poate deveni una dintre cele mai spectaculoase seri ale verii.

Carmen DEACONU