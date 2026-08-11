BAC-ul de toamnă: 600 de candidați au intrat în examen

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea august 2026, a trecut la Iași de cea de-a doua probă scrisă. Marți, 11 august, absolvenții au susținut proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie.

La nivelul județului Iași au fost organizate patru centre de examen, iar din cei 707 candidați înscriși pentru această probă au fost prezenți 600, ceea ce înseamnă o prezență de 84,87%. Alți 107 candidați nu s-au prezentat.

Un aspect important este că, la proba de marți, nu a fost înregistrat niciun caz de eliminare pentru tentativă de fraudă.

Miercuri vine proba la alegere

Pentru candidații care au trecut de Matematică sau Istorie, emoțiile nu se termină aici. Miercuri, 12 august, este programată cea de-a treia probă scrisă, cea la alegere a profilului și specializării.

În funcție de filieră, profil și specializare, candidații pot opta pentru una dintre cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie sau Psihologie.

Pentru unii absolvenți, această probă poate fi decisivă pentru promovarea examenului. Nota obținută se adaugă celorlalte rezultate și poate influența direct media finală.

După proba de miercuri, candidații vor trebui să aștepte rezultatele. Primele note vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00.

Ziua contestațiilor poate schimba notele

După afișarea rezultatelor, candidații vor avea posibilitatea să își vizualizeze propriile lucrări și, dacă sunt nemulțumiți de evaluare, să depună contestații.

Contestațiile pot fi depuse marți, 18 august, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august.

Important pentru candidați: vizualizarea lucrării nu este obligatorie pentru depunerea unei contestații, iar faptul că un absolvent își vede lucrarea nu îl obligă să conteste nota.

În schimb, cei care aleg să conteste trebuie să știe că nota finală poate fi modificată atât în plus, cât și în minus. Candidații trebuie să completeze și să semneze declarația-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință această posibilitate.

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului vor fi comunicate luni, 24 august.

Pentru promovarea Bacalaureatului, absolvenții trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții: să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să fi susținut toate probele scrise și să fi obținut minimum nota 5 la fiecare probă scrisă.

Dar nu este suficient să aibă 5 la fiecare materie. Candidații trebuie să obțină și cel puțin media 6 la probele scrise.

Astfel, pentru cei 600 de candidați care au intrat marți în examen la Iași, ziua de miercuri reprezintă ultima probă scrisă din această sesiune. Carmen DEACONU