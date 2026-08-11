Bătălie pentru joburile din creșe: 138 de dosare pe 23 de posturi

* concursul de angajare organizat de Creșa Municipiului Iași a atras de șase ori mai multe dosare decât posturi * interesul este atât de mare încât instituția a schimbat programul probei scrise și a împărțit candidații în două serii

Cele 23 de posturi scoase la concurs de Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria” au provocat o adevărată cursă pentru angajare. Din listele oficiale publicate după selecția dosarelor rezultă 138 de înscrieri pentru numai 23 de locuri, adică exact șase dosare pentru fiecare post. După verificarea actelor, 128 de dosare au rămas admise în concurs.

Numărătoarea listelor publicate după selecția dosarelor arată dimensiunea interesului: 90 de dosare au fost depuse pentru cele 15 posturi de infirmieră, 30 pentru cele patru posturi de îngrijitoare, nouă pentru cele trei locuri de ajutor de bucătar și alte nouă pentru singurul post de bucătar. În total, 138 de dosare pentru 23 de locuri.

Concurența cea mai mare, raportată la numărul de posturi, este la bucătar – nouă dosare pentru un singur loc. Urmează posturile de îngrijitoare, cu 7,5 dosare pentru fiecare loc, infirmierele, cu șase dosare pe post, și ajutoarele de bucătar, cu trei dosare pentru fiecare loc disponibil.

128 de dosare au trecut de prima selecție

Nu toate înscrierile au trecut însă de verificarea documentelor. Pentru infirmiere au fost admise 82 de dosare, șapte au fost respinse, iar un candidat s-a retras. La îngrijitoare au fost admise 29 dintre cele 30 de dosare, iar pentru ajutor de bucătar toate cele nouă dosare au trecut de selecție.

În total, 128 de dosare sunt admise pentru cele 23 de posturi, ceea ce înseamnă că și după selecția administrativă rămân aproximativ 5,6 candidați eligibili pentru fiecare loc.

Interesul este cu atât mai explicabil cu cât pentru majoritatea posturilor condițiile de intrare nu includ experiență profesională. Pentru infirmiere sunt suficiente studiile liceale sau profesionale, fără vechime, iar cursul de infirmieră constituie doar un avantaj. Pentru îngrijitoare se cer minimum studii gimnaziale și nu se solicită vechime. Nici pentru ajutorul de bucătar nu este cerută vechime. Excepția este postul de bucătar, pentru care sunt necesare cursuri de specialitate și minimum trei ani de experiență.

Numărul mare de candidați a schimbat programul concursului

Inițial, anunțul prevedea proba scrisă pentru 12 august, ora 10:00, cu mențiunea că ora poate fi modificată în funcție de numărul candidaților. Exact acest lucru s-a întâmplat.

Creșa Municipiului Iași a anunțat ulterior că, „având în vedere numărul mare de candidați înscriși”, proba scrisă va avea loc la Creșa Dacia, din strada Profesor Ion Simionescu nr. 36, în două serii: candidații pentru posturile de infirmieră intră la examen pe 12 august, la ora 9:00, iar cei pentru îngrijitoare, ajutor de bucătar și bucătar, la ora 11:30.

Dan DIMA