După 41 de ani de așteptare, o companie germană va resuscita barajul-fantomă de la Pașcani

* durata lucrărilor este estimată între unu și trei ani * hidrocentrala va avea o putere instalată de doar 12 MW, însă adevărata valoare a investiției stă în lacul de acumulare, care poate asigura irigarea a aproximativ 46.000 de hectare din județele Iași și Neamț, dar și alimentarea cu apă industrială pentru zona Fălticeni - Târgu Frumos

Unul dintre cele mai lungi și mai controversate șantiere din județul Iași pare să iasă, în sfârșit, din amorțeală. După decenii de promisiuni, blocaje, licitații anulate și contestații, Hidroelectrica a atribuit contractul de aproape 19 milioane de euro pentru echiparea barajului de la Pașcani, piesa fără de care întreaga amenajare hidroenergetică nu poate deveni funcțională.

Câștigătoarea este DSD NOELL GmbH, o companie germană cu experiență internațională în construcția și echiparea barajelor, ecluzelor și hidrocentralelor. Practic, nemții primesc misiunea de a pune în mișcare un proiect început în comunism și rămas, timp de aproape patru decenii, simbolul investițiilor neterminate din Moldova.

Șantierul care a îmbătrânit înainte să producă primul kilowatt

Povestea barajului de la Pașcani începe în 1985. Patru ani mai târziu începea și construcția hidrocentralei. A urmat Revoluția, apoi schimbările de guverne, lipsa banilor, schimbările de priorități și ani întregi în care șantierul a fost lăsat pradă timpului.

În 2006, investiția a fost preluată de Hidroelectrica. Mulți au crezut că lucrările vor fi reluate rapid. Nu s-a întâmplat. Din contră, din 2018, șantierul a fost practic înghețat.

Astăzi, după 41 de ani de la deschiderea lucrărilor, lacul de acumulare este realizat în proporție de aproximativ 70%, hidrocentrala în jur de 80%, însă fără echipamentele hidromecanice și turbine, întreaga investiție rămâne inutilizabilă.

Contestația care a mai ținut proiectul pe loc

Nici actuala licitație nu a scăpat de obstacole. Anul trecut, unul dintre cei doi ofertanți a contestat procedura, iar proiectul a intrat din nou în blocaj. Abia în luna mai contestația a fost soluționată, iar Hidroelectrica a reluat evaluarea ofertelor.

Pe 3 august 2026 a venit și decizia așteptată: contractul merge către compania germană DSD NOELL GmbH, carea participat recent la modernizarea echipamentelor de la Porțile de Fier.

Nemții trebuie să livreze un baraj complet funcțional

Contractul nu înseamnă doar livrarea unor utilaje. Firma germană trebuie să proiecteze, să fabrice, să monteze și să pună în funcțiune toate echipamentele hidromecanice ale barajului. Este un contract „la cheie”, ceea ce înseamnă că, la final, Hidroelectrica trebuie să primească un sistem complet funcțional, gata să intre în exploatare.

Durata lucrărilor este estimată între unu și trei ani, iar garanția poate ajunge până la 20 de ani. Hidrocentrala va avea o putere instalată de doar 12 MW, însă adevărata valoare a investiției stă în lacul de acumulare.

Acesta poate asigura irigarea a aproximativ 46.000 de hectare din județele Iași și Neamț, dar și alimentarea cu apă industrială pentru zona Fălticeni – Târgu Frumos, într-o perioadă în care seceta pune o presiune uriașă asupra agriculturii.

O licitație anulată, alta reluată și un preț mai mare

Actuala procedură este, de fapt, a doua încercare de atribuire.

Prima licitație, lansată în 2024, cu o valoare estimată la 67,7 milioane de lei, a fost anulată din motive procedurale, după ce ofertele nu au fost depuse complet în sistemul electronic.

Noua licitație a pornit de la aproape 95 de milioane de lei, iar după luni de evaluări și contestații s-a ajuns la atribuirea contractului de aproximativ 19 milioane de euro.

Înaintea contestației, termenul estimat pentru punerea în funcțiune era august 2027. Întârzierea procedurilor împinge însă finalizarea cel mai probabil spre 2028.

Dacă nici acest contract nu va fi blocat, județul Iași ar putea asista, în sfârșit, la finalizarea unuia dintre cele mai vechi șantiere din România. Un proiect început în vremea lui Nicolae Ceaușescu, abandonat ani la rând și devenit sinonim cu risipa și promisiunile neonorate ar putea produce, după mai bine de patru decenii, primul kilowatt și prima picătură de apă pentru irigații. Pentru Pașcani și pentru întreaga Moldovă, ar fi sfârșitul unei așteptări care părea că nu se va mai termina niciodată.

Daniel BACIU