Bicicliștii și trotinetiștii, în vizorul Poliției

Polițiștii rutieri au desfășurat o amplă acțiune în municipiul Iași și în comunele Ciurea și Miroslava, vizând în special abaterile comise de bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Bilanțul este unul consistent: 187 de amenzi, șase permise de conducere reținute și cinci certificate de înmatriculare retrase.

Acțiunea, desfășurată pe 3 august, a avut ca principal scop prevenirea accidentelor rutiere provocate de nerespectarea regulilor de circulație de către cei care folosesc biciclete și trotinete.

87 de sancțiuni doar pentru bicicliști și utilizatorii de trotinete

În timpul controalelor, polițiștii au efectuat 142 de testări cu aparatul alcooltest și au aplicat amenzi în valoare totală de 59.900 de lei.

Din cele 187 de sancțiuni, 57 au fost aplicate conducătorilor de biciclete, 30 utilizatorilor de trotinete electrice, 10 pietonilor, 90 pentru alte abateri la regimul rutier.

Pe lângă amenzi, oamenii legii au dispus și măsuri complementare, reținând șase permise de conducere și retrăgând cinci certificate de înmatriculare în cazul altor participanți la trafic care au încălcat legislația.

Ce le reamintesc polițiștii bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete

Poliția Rutieră atrage atenția că bicicletele și trotinetele electrice trebuie să circule pe pistele special amenajate, acolo unde acestea există. În lipsa unei piste, trotinetele electrice pot circula doar pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 km/h.

De asemenea, vârsta minimă pentru circulația pe drumurile publice este de 14 ani, bicicletele și trotinetele trebuie să fie dotate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante funcționale, copiii sub 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție atunci când circulă pe carosabil, transportul pasagerilor pe trotinetele electrice este interzis.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în contextul creșterii numărului de accidente în care sunt implicați bicicliști și utilizatori de trotinete electrice. Andrei TURCU