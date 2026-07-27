Mii de terenuri din Iași, sub restricții. Se poate construi doar cu avize speciale

* datele oficiale arată că cea mai extinsă zonă monitorizată este Bucium Est, unde perimetrul delimitat între strada Trei Fântâni, Pârâul Vămășoaia, limitele administrative către Păun și Tomești și strada Dealul Bucium însumează 845 de hectare * urmează Copou Est, cu aproximativ 910 hectare, și zona Aviației – Aeroport – Moara de Vânt, care ajunge la aproape 1.646 hectare, cea mai întinsă suprafață inclusă în evidențele autorităților * lista continuă cu Copou Vest – Păcurari, Bucium Vest, Galata, Zona Centrală – Tătărași, Cetățuia, Manta Roșie, zona dintre Păcurari și Rediu

Actualizarea hărții zonelor cu risc de alunecări de teren schimbă regulile jocului pentru proprietarii de terenuri și dezvoltatorii imobiliari din Iași. Primăria a extins și reconfirmat perimetrele considerate vulnerabile, iar orice proiect de construcție din aceste zone va necesita verificări geotehnice și avize suplimentare înainte de emiterea autorizației.

Măsura vizează unele dintre cele mai căutate cartiere pentru investiții și locuințe noi, acolo unde dezvoltarea imobiliară a explodat în ultimii ani. Pentru cei care intenționează să cumpere un teren sau să ridice o casă ori un ansamblu rezidențial, documentația tehnică și costurile proiectului pot crește semnificativ. Proprietarii de terenuri și dezvoltatorii care intenționează să ridice locuințe, blocuri sau investiții comerciale în unele dintre cele mai căutate cartiere ale orașului vor continua să fie obligați să obțină avize geotehnice speciale înainte de emiterea autorizațiilor de construire.

Nu este vorba despre câteva terenuri izolate, ci despre suprafețe întinse care acoperă practic întregul inel de dezvoltare al Iașului, de la Bucium și Copou până la Galata, Cetățuia sau zona Aeroportului.

Bucium rămâne cea mai mare zonă sensibilă din oraș

Datele oficiale arată că cea mai extinsă zonă monitorizată este Bucium Est, unde perimetrul delimitat între strada Trei Fântâni, Pârâul Vămășoaia, limitele administrative către Păun și Tomești și strada Dealul Bucium însumează 845 de hectare.

Imediat după aceasta urmează Copou Est, cu aproximativ 910 hectare, și zona Aviației – Aeroport – Moara de Vânt, care ajunge la aproape 1.646 hectare, cea mai întinsă suprafață inclusă în evidențele autorităților.

Lista continuă cu Copou Vest – Păcurari – 746 hectare, Bucium Vest – 667 hectare, Galata – 358 hectare, Zona Centrală – Tătărași – 143 hectare, Cetățuia – 118 hectare, Manta Roșie – 73 hectare, zona dintre Păcurari și Rediu – 47 hectare.

Practic, cele mai dinamice cartiere rezidențiale ale municipiului sunt și cele unde autoritățile impun cele mai multe verificări înainte de aprobarea unei construcții.

Ce înseamnă pentru proprietarii de terenuri

Pentru mii de ieșeni care dețin terenuri în aceste cartiere, simpla cumpărare a unui lot nu mai garantează că proiectul poate începe imediat.

Înainte de autorizația de construire pot fi necesare studii geotehnice detaliate, expertize privind stabilitatea terenului, soluții speciale de fundare, avize suplimentare pentru siguranța construcției.

Aceste proceduri înseamnă costuri suplimentare, termene mai lungi și, în unele cazuri, modificarea proiectelor inițiale.

Autoritățile încearcă să prevină construcțiile în zone vulnerabile

Pentru investitorii care construiesc ansambluri rezidențiale, documentul reprezintă un semnal important. Cele mai multe proiecte noi din ultimii ani au fost dezvoltate exact în Bucium, Copou, Galata sau zona Moara de Vânt, cartiere unde cererea pentru locuințe continuă să crească.

Orice proiect nou va trebui însă să țină cont de condițiile geotehnice impuse de autorități, ceea ce poate influența atât costurile de construcție, cât și durata obținerii autorizațiilor.

În unele cazuri, investițiile în consolidarea terenului pot reprezenta sute de mii sau chiar milioane de lei pentru proiectele de mari dimensiuni.

Scopul acestor delimitări este prevenirea construirii în zone unde există risc de instabilitate a versanților. Specialiștii consideră că dezvoltarea accelerată din ultimii ani, combinată cu modificările aduse reliefului și precipitațiile abundente, obligă administrația să monitorizeze atent aceste suprafețe.

Lista este actualizată anual prin hotărâri ale Consiliului Local, fiecare zonă fiind introdusă în evidențele oficiale pe baza documentațiilor tehnice și a studiilor de specialitate.

Piața imobiliară din Iași intră într-o nouă etapă

Pe măsură ce orașul continuă să se extindă spre versanți și spre zonele periferice, criteriile geotehnice devin tot mai importante. Pentru cumpărătorii de terenuri, verificarea încadrării într-o zonă cu risc de alunecări de teren ar putea deveni la fel de importantă precum verificarea regimului urbanistic sau a utilităților.

Într-un oraș în care presiunea imobiliară rămâne ridicată, aceste restricții pot influența direct valoarea terenurilor, costurile investițiilor și ritmul dezvoltării unor dintre cele mai căutate cartiere din Iași.

Daniel BACIU