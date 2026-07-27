Siguranță sporită în transportul public ieșean. Tramvaiele vechi, echipate cu sisteme anticoliziune

Compania de Transport Public (CTP) Iași face un nou pas pentru creșterea siguranței călătorilor. Consiliul Local a aprobat, în ședință extraordinară, achiziția a 36 de sisteme anticoliziune destinate tramvaielor din generațiile mai vechi, investiție evaluată la 4,5 milioane de lei.

Măsura vine după ce tramvaiele și autobuzele de ultimă generație au fost livrate deja cu astfel de echipamente montate din fabrică, motiv pentru care municipalitatea a decis să ajusteze proiectul pentru a evita finanțarea dublă.

Primarul Mihai Chirica a explicat că noile sisteme vor fi montate exclusiv pe vehiculele care nu beneficiază deja de această tehnologie. „Sistemele anticoliziune pe tramvaiele și autobuzele noi au venit montate de fabrică și nu mai avem nevoie să le mai cumpărăm încă o dată. Practic, ajustăm bugetele proiectelor astfel încât acolo unde au venit din fabrică să nu mai fie cumpărate separat, evitând dubla finanțare. Pe fiecare mijloc de transport în comun ele sunt deja cumpărate și instalate, iar noi facem această ajustare pentru vehiculele care nu beneficiază încă de aceste sisteme”, a declarat edilul.

Sistemele anticoliziune au rolul de a detecta obstacolele și riscul producerii unor accidente, avertizând vatmanul și contribuind la reducerea incidentelor din trafic, în special în zonele aglomerate.

În prezent, parcul CTP Iași numără 125 de tramvaie, dintre care 50 sunt de ultimă generație, și 186 de autobuze, dintre care 70 sunt electrice.

Modernizarea flotei nu se oprește aici. Municipalitatea are în plan achiziția a încă 10 tramvaie noi în următorii trei ani, investiție care va continua procesul de înnoire a transportului public și de creștere a nivelului de siguranță pentru călători. Carmen DEACONU